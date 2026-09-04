Icardi için çember daralıyor. Kral kulüpsüz mü kalacak?
04.09.2026 09:21
Galatasaray'dan ayrılan ve major liglerden istediği teklifi alamayan Mauro Icardi, 2 kulüple görüşme halinde.
Galatasaray'da rekorlar kıran ve sezon sonunda ayrılan Mauro Icardi henüz yeni bir takıma imza atmadı.
33 yaşındaki golcü için İspanya'dan transfer iddiası geldi.
İtalyan ekibi Lazio ile görüşen Icardi'ye İspanya'da Elche talip oldu.
Akşam'ın haberine göre; Elche, transfer dönemi kapansa da iki boş kontenjanı olduğu için serbest oyuncu takviyesi yapabilecek.
Henüz istediği ciddi teklifleri alamayan Icardi, İspanya ve İtalya olmazsa kendi ülkesinde de futbola devam edebilir.
Icardi'nin daha önce Arjantin ekiplerinden River Plate ile görüştüğü öne sürülmüştü.
MENAJERİNİN SON AÇIKLAMASI
Icardi’nin menajeri Letterio Pino da Lazio iddialarını güçlendiren açıklamalarda bulunmuştu.
Pino, başkent ekibinin oyuncusuna yönelik ilgisinin ciddi olduğunu belirterek, “Lazio mu? Çok yoğun bir transfer süreci yaşandı ve halen devam ediyor. Harika bir şehir, inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Üzerinde ciddi şekilde düşündüğümüz bir seçenek” ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 4 sezon geçiren yıldız futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.
PEFORMANSI
Icardi, Eylül 2022'de transfer olduğu Galatasaray'da 134 maça çıktı.
Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asistlik skor katkısı verdi.
MEKTUPLA VEDA
Sarı-kırmızılı kulüpten yayınlanan veda mektubunda şu ifadeler yer almıştı:
"Sevgili Mauro,
Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.
Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.
Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.
Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.
Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.
Tüm Galatasaraylılar biliyor…
Böyle bir aşk unutulmaz."
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