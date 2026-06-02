Icardi transferi için resmi açıklama geldi
02.06.2026 09:02
Mauro Icardi'nin transfer olacağı iddia edilen Arjantin kulübünden resmi açıklama geldi.
River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, Mauro Icardi ile ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı.
Stefano Di Carlo, "Mauro Icardi, bizim üzerinde konuştuğumuz bir isim değil." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen ve tatile çıkan Icardi'nin yanıtı merakla bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro kazanan Arjantinli yıldıza 5 milyon euroya yeni sözleşme yapmak istiyor.
Ancak Icardi ve menajeri bu duruma sıcak bakmıyor.
33 yaşındaki yıldız en az 2 senelik sözleşme istiyor ve rakamın yükseltilmesini bekliyor.
Okan Buruk'un kalmasına sıcak baktığı Icardi'nin Japonya seyahaeti sonrası karar vermesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Icardi bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 47 maçta 16 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.