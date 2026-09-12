Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor. İtalya derken bambaşka takım
12.09.2026 08:57
Son Güncelleme: 12.09.2026 09:25
Galatasaray sonrası transfer döneminde boşta kalan Mauro Icardi kariyerine bambaşka bir ülkede devam edecek.
Transfer dönemi kapanana kadar kulüp bulamayan Mauro Icardi bambaşka bir kulübe imza atıyor.
Arjantin medyasında yer alan haberlere göre; Icardi, kariyerine Yunanistan'da devam edecek.
Golcüleri El Kaabi'nin sakatlığının üzerine Olympiakos Icardi ile transfer görüşmelerine başladı.
Icardi, Yunan temsilcisinden en az 2 yıl sözleşme talep ediyor.
Yunan ekibi ve Icardi'nin menajeri görüşmeleri sürdürüyor.
Icardi serbest statüde olduğu için transfer dönemi kapanmasına rağmen imza atabilecek.
33 yaşındaki golcüye İtalyan ekibi Lazio ve İspanya'dan Elche talip olmuştu.
Icardi'nin daha önce Arjantin ekiplerinden River Plate ile görüştüğü öne sürülmüştü.
MENAJERİ LAZİO'YU İŞARET ETMİŞTİ
Icardi’nin menajeri Letterio Pino da Lazio iddialarını güçlendiren açıklamalarda bulunmuştu.
Pino, başkent ekibinin oyuncusuna yönelik ilgisinin ciddi olduğunu belirterek, “Lazio mu? Çok yoğun bir transfer süreci yaşandı ve halen devam ediyor. Harika bir şehir, inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Üzerinde ciddi şekilde düşündüğümüz bir seçenek” ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 4 sezon geçiren yıldız futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.
PEFORMANSI
Icardi, Eylül 2022'de transfer olduğu Galatasaray'da 134 maça çıktı.
Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asistlik skor katkısı verdi.