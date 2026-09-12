Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor. İtalya derken bambaşka takım

Icardi’nin menajeri Letterio Pino da Lazio iddialarını güçlendiren açıklamalarda bulunmuştu.

Pino, başkent ekibinin oyuncusuna yönelik ilgisinin ciddi olduğunu belirterek, “Lazio mu? Çok yoğun bir transfer süreci yaşandı ve halen devam ediyor. Harika bir şehir, inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Üzerinde ciddi şekilde düşündüğümüz bir seçenek” ifadelerini kullanmıştı.