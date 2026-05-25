Icardi ve Galatasaray'ın maaş pazarlığı. Aradaki fark 3 milyon euro
25.05.2026 11:10
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen ve tatile çıkan Icardi'nin yanıtı merakla bekleniyor.
Galatasaray'da birçok rekora imza atan Mauro Icardi'nin geleceği netlik kazanıyor
Sarı kırmızılı ekibin 4 milyon euro önerdiği Arjantinli futbolcunun maaş talebi ve sözleşme süresine dair isteği belli oldu.
Sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro kazanan Arjantinli yıldıza 4 milyon euroya yeni sözleşme yapmak istiyor.
Ancak Icardi ve menajeri bu duruma sıcak bakmıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Arjantinli yıldızın, Galatasaray'dan talebinin 7 milyon euro olduğu öğrenildi.
33 yaşındaki yıldız en az 2 senelik sözleşme istiyor ve rakamın yükseltilmesini bekliyor.
Talepler araısndan 3 milyon euroluk bir fark oluştu.
Okan Buruk'un kalmasına sıcak baktığı Icardi'nin Japonya seyahaeti sonrası karar vermesi bekleniyor.
Başkan Özbek, ahde vefa olarak Icardi’nin en az 1 yıl daha Galatasaray’da kalmasını istedi.
Özbek daha önce yaptığı açıklamada, “Icardi bizim ikonumuz.” demişti.