Icardi'den geleceğiyle ilgili açıklama. "Çok özlüyorum"
30.10.2026 13:00
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka takımla anlaşmayan Icardi, kariyeri ve devam etmek istediği ülke hakkında konuştu.
Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi'nin yeni takımı henüz belli olmadı.
İtalyan basınına konuşan Icardi, kariyerine devam etmek istediği ülkeyi de açıkladı. Icardi, "Ben de beklemiyordum ama sırf bir takımım olsun diye hiç seçim yapmadım. Teklifler aldım ama tamamen ikna olmadığım bir projeyi kabul etmektense beklemeyi tercih ettim." diye konuştu.
"ÇOK ÖZLÜYORUM"
Yıldız golcü, “Inter'e dönmeyi hayal ediyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Özel olurdu. Önemli yıllar geçirdim ve o formayla, kaptanlık yaparak kendimin bir parçasını inşa ettim. Sonu acı vericiydi ve oradaki kariyerimi farklı bir şekilde kapatmak isterdim. Ama bir dönüş ancak karşılıklı inanç ve birlikte başarılacak bir hedefle anlamlı olur. Hala verecek çok şeyim var. Bir yere dönersem, faydalı olmak ve kazanmak için dönerim.
İtalya'yı çok özlüyorum. Orada hem bir insan hem de bir futbolcu olarak büyüdüm. Beni heyecanlandıran bir projeyle ve önemli bir şey inşa etme fırsatıyla geri dönmek isterim. Geçmişle bağımız var, ama geleceğe bakıyoruz."
GALATASARAY'A GERİ DÖNÜŞ İDDİASI VARDI
33 yaşındaki santrforun yeniden Galatasaray'a döneceğine dair bir iddia gündeme gelmişti.
Icardi'nin menajeri Elio Pino, iddiaları "Son günlerde ortaya atılan iddialar, gazeteciliğe leke süren gazeteciler tarafından uydurulmuştur." diyerek yalanlamıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.