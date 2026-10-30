Icardi'den geleceğiyle ilgili açıklama. "Çok özlüyorum"

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi 'nin yeni takımı henüz belli olmadı.

İtalyan basınına konuşan Icardi, kariyerine devam etmek istediği ülkeyi de açıkladı. Icardi, "Ben de beklemiyordum ama sırf bir takımım olsun diye hiç seçim yapmadım. Teklifler aldım ama tamamen ikna olmadığım bir projeyi kabul etmektense beklemeyi tercih ettim." diye konuştu.