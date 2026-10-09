Icardi'den iddialara cevap. "İftira ve hakaret davaları açılacak"

El Neuve'nin öne sürdüğü haberde Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmek istediği ve yeniden Süper Lig'de başarılı bir performans göstermeyi hedeflediği yazılmıştı.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya "Kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı. Sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz." cevabını vermişti.