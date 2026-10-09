Icardi'den iddialara cevap. "İftira ve hakaret davaları açılacak"
09.10.2026 09:27
Galatasaray'dan ayrılan ve henüz bir kulüple anlaşmayan Mauro Icardi, Wanda Nara ile ortaya atılan iddiaya cevap verdi.
Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılan Mauro Icardi eski eşi Wanda Nara hakkında yeni bir iddiayla gündeme geldi.
Arjantin medyasında Wanda Nara'nın Icardi'nin imaj haklarından gelir elde etmeye devam edeceği haberi yer aldı. Icardi bu iddiayı yalanlayarak açıklama yayınladı.
DAVA AÇACAK
Icardi şu sözleri kullandı:
"Yanlış. İmaj haklarım, eski eşimle hiçbir ilgisi olmayan bir şirket tarafından yönetiliyor. Madem kutlama yapıyoruz, size birkaç doğru bilgi vereyim.
Dikkat edin! Bu şirkete bağlı birçok "kişiye" karşı iftira ve hakaret nedeniyle davalar açılacak.
Yarınki programlarınızı şimdiden hazırlayıp iki yıldır söylediğiniz bütün saçmalıkları düzeltmeye başlayabilirsiniz. Yoksa bu, reytinglerinize katkı sağlamadığı için işinize gelmiyor mu?
Öpücükler gönderiyorum."
GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?
Yaz transfer döneminde Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılan Mauro Icardi ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından menajeri Elio Pino devreye girmişti.
Pino, Icardi için Galatasaray ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtmişti.
Arjantin'den Gustavo Mendez'e konuşan Elio Pino, şöyle dedi:
"Kimse, Mauro'nun geri dönüşü için Galatasaray ile iletişime geçmedi, onlara yalvarmadı. Bu haber yalan. Gazetecilerin uydurduğu bir haber. Bu haberi çıkaranlar gazetecilerin yüz karasıdır. Mauro'nun Galatasaray'daki deneyimi harika bir maceraydı. Her güzel şey gibi bir başlangıcı ve sonu vardı. Kimse, Galatasaray ile görüşmedi. Galatasaray'dan da kimse beni aramadı."
NELER YAŞANDI?
El Neuve'nin öne sürdüğü haberde Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmek istediği ve yeniden Süper Lig'de başarılı bir performans göstermeyi hedeflediği yazılmıştı.
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya "Kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı. Sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz." cevabını vermişti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.