Icardi'nin yeni takım belli oldu, imza an meselesi
18.08.2026 09:30
Son Güncelleme: 18.08.2026 09:32
Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine devam edeceği takım netleşiyor.
4 sezon boyunca Galatasaray'da forma giyen ve tarihi başarılara imza adan Mauro Icardi'nin kariyeri şekilleniyor.
Yıldız golcü kariyerine İtalya'da devam edebilir.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lazio, Icardi için yoğun baskısını sürdürüyor.
Serie A ekibi, rakiplerinin önüne geçmek için transferi hızlandırmaya çalışacak.
Icardi'yi bir başka İtalyan ekibi Como da takip ediyor.
MEKTUPLA VEDA
Sarı-kırmızılı kulüpten yayımlanan veda mektubunda şu ifadeler yer aldı:
"Sevgili Mauro,
Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.
Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.
Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.
Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.
Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.
Tüm Galatasaraylılar biliyor…
Böyle bir aşk unutulmaz."
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.
NE DEMİŞTİ?
Icardi'nin menajeri Elio Pino, "Hiç kimseyle görüşmedik. Her halükarda, Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. İtalya olabilir." demişti.