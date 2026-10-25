İdmanı izlerken bayılmıştı. Kompany'i hastanelik eden 7 gerçek ortaya çıktı
25.10.2026 08:56
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, rezerv takımının idmanını izlerken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Belçikalı çalıştırıcının durumuna dair gerçekler ortaya çıktı.
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, geçtiğimiz günlerde rezerv takımının antrenmanını izlediği sırada rahatsızlık geçirmiş ve bayılmıştı.
Ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan Belçikalı teknik adamın durumunun perde arkasındaki gerçekler ortaya çıktı.
Bild'in haberine göre Kompany, 7 nedenden dolayı rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.
HASTANELİK EDEN 7 GERÇEK
Haberin devamında genç teknik direktörün soyunma odasında oyuncular arasında yaşanan problemleri ve personel arasındaki anlaşmazlığı içine dert edinmesi, çok az uyuması, neredeyse hiç spor yapmaması, düzensiz beslenmesi, aşırı miktarda kahve tüketmesi ve çok fazla sorumluluğu aynı anda üstlenmesinin kendisini olumsuz etkilediği yazıldı.
YAŞADIKLARI
Son zamanlarda geçirdiği viral enfeksiyon sonrası uzun süre ayakta durmak ve merdiven çıkmakta oldukça zorlanan Kompany, 17 Ekim Cumartesi günü oynanan Leipzig maçının hemen ardından kanepede uzanmak zorunda kaldı.
Antrenmanlara çııkamaz hale gelen başarılı teknik adamın dinlenmeden hemen işinin başına geçmesi ve rutin işlerini yine aynı yoğun tempoda gerçekleştirmesinin kendisini daha kötü bir duruma soktuğu kaydedildi.
"VÜCUDUM YETER DEDİ"
40 yaşındaki çalıştırıcı, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal maçı sonrası "Bir antrenör olarak her zaman her şeyi yapmak istersiniz. Geçen hafta oldukça kötü bir virüs kaptım ve tabii ki vücudumu dinlemedim, sonra bir noktada vücudum 'Yeter!' dedi." diyerek sağlığının iyi olmadığını açıklamıştı.
BAYERN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Bayern Münih'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denilmişti:
"Kompany şu anda hastanede kapsamlı bir muayeneden geçmektedir ve tıbbi bakım altında kalmaya devam edecektir. Şimdilik tüm antrenman ve maçla ilgili operasyonları kendi teknik ekibi yönetecektir.
Bayern'in Spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Max Eberl de "Vincent Kompany’nin sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir. Bayern olarak onun hızla iyileşmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vinnie gerekli tüm tıbbi bakımı ve desteği alıyor ve kendisine ihtiyaç duyduğu kadar zaman tanınacak." sözlerini sarf etmişti.