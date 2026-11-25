The Times'taki habere göre Kogan, uygulanabilecek yaptırımlar konusunda da milletvekillerine şunları söyledi: “Uygulayabileceğimiz yaptırımlara bakarsanız, herhangi bir işlem yapmak için yeterli kanıt bulunmadığına karar vermekten bu kişileri yöneticilikten almaya ve gelecekte kulüple ya da İngiliz futboluyla herhangi bir ilişkilerini kesmeye kadar her türlü seçeneğimiz var.”

Kogan, gelecekte atılacak herhangi bir adımın yalnızca kanıtlara ve mevzuatın gerekliliklerine dayanacağını da söyledi. "Bu meselenin etrafındaki siyaset benim ilgi alanıma girmiyor," diyen Kogan sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim, Richard'ın (Monks, IFR'nin CEO'su) ve ekibimizin ilgilenmesi gereken mesele şu: Eğer kanıtları bireyler özelinde değerlendirecek olursak, bu kanıtlar mevzuat açısından endişe kaynağı teşkil edecek nitelikte mi?"

IFR CEO'su Richard Monks ise, karar verilmesi halinde satış için süre tanınacağını, ardından satışı denetlemek üzere üçüncü bir tarafın görevlendirileceğini açıklayıp, “Fiyat, kulüp sahibinin satmaya razı olduğu tutarın altında da kalabilir” dedi.

Monks, kurdukları 2 milyon sterlinlik dava fonundan bahsederken Komite Başkanı Dame Caroline Dinenage'in araya girerek, "Premier Lig'in bu süreçte şu ana kadar yaklaşık 500 milyon sterlin harcadığı bildiriliyor" ifadesini kullanmasi ise Premier League kulüplerinin bir hayli tepkisini çekti.