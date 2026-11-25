IFR Başkanı Kogan'dan Manchester City'ye gözdağı. "Temyizi kaybederlerse sonuçlarına katlanırlar"
25.11.2026 21:43
Son Güncelleme: 25.11.2026 21:51
Hükümet ve federasyondan bağımsız olarak İngiliz kulüplerini denetleyen IFR'nin başkanı David Kogan, Manchester City'nin temyizi kaybetmesi halinde uygulanabilecek yaptırımları parlamentoda açıkladı.
"KULÜBÜN ADINI, BÜYÜKLÜĞÜNÜ POLİTİK DESTEĞİNİ UNUTUN"
İngiltere Bağımsız Futbol Düzenleme Kurulu (IFR) Başkanı David Kogan'dan Manchester City hakkında sert açıklamalar geldi.
The Times'ın haberine göre Kogan, Premier Lig kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Manchester City'nin temyiz başvurusunu kaybetmesi halinde kulüp sahipleri ve yöneticilerini İngiliz futbolundan men etmeye kadar varabilecek yaptırımlar uygulayabileceklerini ifade etti.
İngiliz Parlamentosu'nda Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nde milletvekillerine konuşan Kogan, “Kulübün adını unutun. Büyüklüğünü unutun. Meselenin boyutunu unutun. Sırf belli bir büyüklükte olduğu için bir kulübe ilişkin yasal görevlerimizi görmezden gelemeyiz.” dedi.
Kogan, IFR'nin City’nin sahiplerine karşı harekete geçmek için “kesinlikle gereken cesareti göstereceğini” ve en ciddi durumlarda kulübün satışını zorunlu kılabileceğini söyledi.
"SUÇLU BULUNAN KİŞİLERİN İNGİLİZ FUTBOLU İLE İLİŞKİLERİ KESİLEBİLİR"
The Times'taki habere göre Kogan, uygulanabilecek yaptırımlar konusunda da milletvekillerine şunları söyledi: “Uygulayabileceğimiz yaptırımlara bakarsanız, herhangi bir işlem yapmak için yeterli kanıt bulunmadığına karar vermekten bu kişileri yöneticilikten almaya ve gelecekte kulüple ya da İngiliz futboluyla herhangi bir ilişkilerini kesmeye kadar her türlü seçeneğimiz var.”
Kogan, gelecekte atılacak herhangi bir adımın yalnızca kanıtlara ve mevzuatın gerekliliklerine dayanacağını da söyledi. "Bu meselenin etrafındaki siyaset benim ilgi alanıma girmiyor," diyen Kogan sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim, Richard'ın (Monks, IFR'nin CEO'su) ve ekibimizin ilgilenmesi gereken mesele şu: Eğer kanıtları bireyler özelinde değerlendirecek olursak, bu kanıtlar mevzuat açısından endişe kaynağı teşkil edecek nitelikte mi?"
IFR CEO'su Richard Monks ise, karar verilmesi halinde satış için süre tanınacağını, ardından satışı denetlemek üzere üçüncü bir tarafın görevlendirileceğini açıklayıp, “Fiyat, kulüp sahibinin satmaya razı olduğu tutarın altında da kalabilir” dedi.
Monks, kurdukları 2 milyon sterlinlik dava fonundan bahsederken Komite Başkanı Dame Caroline Dinenage'in araya girerek, "Premier Lig'in bu süreçte şu ana kadar yaklaşık 500 milyon sterlin harcadığı bildiriliyor" ifadesini kullanmasi ise Premier League kulüplerinin bir hayli tepkisini çekti.
PREMIER LEAGUE KULÜPLERİNİN HARCAMASI 70 MİLYON STERLİN'İ AŞTI
Oturumun ilerleyen dakikalarında David Kogan konuşurken sözünü kesen Dinenage, Premier Lig'den aldığı öfkeli mesajları aktararak "Manchester City davasıyla mücadele etmek için 500 milyon sterlin harcamadıklarını söylemem için can atıyorlar" dedi ve düzeltmeyi kayda geçirdi.
Kogan ise “İtiraf etmeliyim ki bunun etkileşimli bir oturum olduğunu bilmiyordum,” diye espri yaptı.
The Guardian da özel haber kaynaklarına göre Premier League'in bu davadaki gerçek hukuki masraflarının 70 milyon sterlinin biraz üzerinde olduğunu yazdı. Manchester City'nin ise suçlu bulunduğu eylül ayındaki karar sonrası bunun yaklaşık 50 milyon sterlinini tazminat olarak ödemek zorunda kalabileceği de eklendi.
City’nin temyiz duruşmasının Aralık ortasında yapılması, kararın ise yeni yılda çıkması bekleniyor. İtirazın reddedilmesi halinde IFR'nin de kulübün sahipleri ve yöneticileri hakkında kendi değerlendirmesini başlatması muhtemel.
IFR NEDİR, NE İÇİN KURULDU?
Bağımsız Futbol Düzenleme Kurulu (IFR - Independent Football Regulator), İngiliz erkek futbolunun en üst beş ligindeki 116 kulübün mali sürdürülebilirliğini korumak, kötü yönetimi önlemek ve taraftar haklarını güvence altına almak amacıyla kurulan özerk bir kamu kurumudur.
İngiliz futbolunda tarihi kulüplerin (örneğin Bury ve Macclesfield) mali çöküş yaşayarak kapanması ve 2021'deki Avrupa Süper Ligi girişimi gibi krizlerin tekrarlanmasını önlemek için oluşturulmuştur.
Temmuz 2025'te yasalaşan Futbol Yönetişim Yasası (Football Governance Act) ile hayata geçirilen ve başkanlığını David Kogan'ın yürüttüğü kurum, hükümetten ve mevcut futbol federasyonlarından tamamen bağımsız çalışır.