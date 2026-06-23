İki ülke daha Dünya Kupası'na veda etti. Tur atlayan sayısı altı oldu
23.06.2026 08:54
Son Güncelleme: 23.06.2026 09:00
A Milli Takım ve Haiti'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na iki takım daha veda etti. Altı takım ise son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Japonya, Tunus'u 4-0 yendi.
Japonya, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise gruptan çıkma şansını kaybetti.
Dünya Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında ise oynanan maçta Cezayir, Ürdün'ü 2-1 yendi.
Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken, Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya veda etti.
Daha önce ise ilk olarak Haiti ardından Türkiye veda etmişti.
TUR ATLAYAN ÜLKELER
Meksika
ABD
Almanya
Arjantin
Fransa
Norveç
DÜNYA KUPASI'NDA BU AKŞAM OYNANACAK MAÇLAR
20.00
Portekiz-Özbekistan
23.00
İngiltere-Gana