İki ülke daha Dünya Kupası'na veda etti. Tur atlayan sayısı altı oldu

23.06.2026 08:54

Son Güncelleme: 23.06.2026 09:00

NTV - Haber Merkezi

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A Milli Takım ve Haiti'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na iki takım daha veda etti. Altı takım ise son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

İki ülke daha Dünya Kupası'na veda etti. Tur atlayan sayısı altı oldu
Anadolu Ajansı

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Japonya, Tunus'u 4-0 yendi.

 

Japonya, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise gruptan çıkma şansını kaybetti.

İki ülke daha Dünya Kupası'na veda etti. Tur atlayan sayısı altı oldu 1
Reuters

Dünya Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında ise oynanan maçta Cezayir, Ürdün'ü 2-1 yendi.

 

Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken, Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya veda etti. 

 

Daha önce ise ilk olarak Haiti ardından Türkiye veda etmişti.

TUR ATLAYAN ÜLKELER 2
Reuters

TUR ATLAYAN ÜLKELER

Meksika
 

ABD
 

Almanya
 

Arjantin
 

Fransa
 

Norveç

 

DÜNYA KUPASI'NDA BU AKŞAM OYNANACAK MAÇLAR 3
Reuters

DÜNYA KUPASI'NDA BU AKŞAM OYNANACAK MAÇLAR

20.00

 

Portekiz-Özbekistan

 

23.00

 

İngiltere-Gana