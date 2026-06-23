İki ülke daha Dünya Kupası'na veda etti. Tur atlayan sayısı altı oldu

Dünya Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında ise oynanan maçta Cezayir, Ürdün'ü 2-1 yendi.

Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken, Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Daha önce ise ilk olarak Haiti ardından Türkiye veda etmişti.