İlk fotoğraf yayınlandı, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu mesaiye başladı
05.11.2026 14:53
Liverpool'u mağlup ederek önemli bir zafer elde eden Fenerbahçe'de Çorum FK maçı öncesi teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenman yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u ağırlayan Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü maçta sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Fenerbahçe'miz, 8 Kasım Pazar günü Çorum Şehir Stadyumu’nda Arca Çorum FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 11. hafta maçı hazırlıklarına bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Son oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncularımız, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.
Futbol A Takımımız, Arca Çorum FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek."
LIVERPOOL MAÇINDA TRİBÜNDE YER ALDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Liverpool ile oynanan maçta takımı tribünden izledi.
Sarı-lacivertlilerin başında ise teknik sorumlu Dirk Kuyt yer aldı. Hafta boyunca oyuncuları taktiksel olarak maça hazırlayan Hollandalı antrenör, 18 yıl sonra alınan galibiyette önemli rol oynadı.
İLK SINAV ÇORUM FK'YA KARŞI
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başındaki ilk sınavı Çorum FK'ya karşı olacak.
Sarı-lacivertliler, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Çorum FK deplasmanında 3 puan arayacak.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından 15 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 25 Mart 2021 tarihinde Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olmuştu.
Zirvenin uzağında aldığı sarı-lacivertlileri son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan Belözoğlu, sezonun sona ermesinin ardından görevinden ayrılmıştı.
12 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'le anlaşan genç teknik adam, burada geçirdiği 2 yılda 88 maça çıktı.
2021-22 sezonunda devraldığı takımını ilk 4'e sokan Belözoğlu, 2022-23 sezonunda 5. sırada yer aldı.
2023-24 sezonuna da Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu, takımının ligde aldığı üst üste 3 yenilgi sonrası görevinden ayrılmıştı.
6 Eylül 2023'te Başakşehir'den ayrılan Belözoğlu, bir süre sonra 5 Ekim 2023 tarihinde Ankaragücü'nün başına geçti.
Başkent ekibiyle kümede kalma mücadelesi veren Emre Belözoğlu, takımının bir alt lige düşmesine engel olamadı ve sezonun bitimiyle görevindena yrıldı.
17 Ocak 2025'te yeniden sahalara dönen Belözoğlu, Antalyaspor'un başına getirildi. Akdeniz ekibiyle 28 maça çıkan ve takımını ligde tutan Emre Belözoğlu, 8 Ekim 2025'te veda etti.
Şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran Belözoğlu, buradaki görevine 5 Aralık 2025'te başladı. Belözoğlu, 3 Kasım'da Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.