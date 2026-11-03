İlk yarı saha karıştı. Barış ile Deniz Undav arasında kavgaya ramak kaldı
03.11.2026 23:58
Stuttgartlı Spalt ile girdiği mücadele sonrası Deniz Undav'ın müdahalesine tepki gösteren Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper'i sakinleştirmek için Okan Buruk da sahaya girdi.
Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ile Stuttgart'tan Deniz Undav arasında gergin anlar yaşandi. Olayların fitili Barış Alper Yılmaz'ın Yanik Splat ile girdiği ikili mücadele ateşledi. Splat, topun dışarı çıkmasına rağmen teması sürdürünce Barış Alper de silkinerek kendisini kurtardı.
DENİZ UNDAV, BARIŞ ALPER'İ ARKADAN İTTİ
Bunun üzerine Deniz Undav koşarak geldi ve Barış Alper'i sertçe itti. Bu da ikili arasındaki olayları başlattı. Bilindiği gibi Deniz Undav geçen sezon da Fenerbahçe ile oynanan maçta İsmail Yüksek ile benzer bir olay yaşamıştı.
BARIŞ ALPER'İ TUTMAYI BAŞARAMADILAR
Alman ekibinin teknik heyetinin engelleme çabalarına rağmen Barış Alper Yılmaz, Deniz Undav'ın peşine düştü ve Alman futbolcuya tepki gösterdi.
DENİZ UNDAV, BARIŞ'A KARŞILIK VERMEDİ
Barış'ın bu tepkisine hayli şaşıran Deniz Undav ise herhangi bir tepki vermedi ve 4. hakemin araya girmesini bekledi.
Olayın daha da büyüyebileceğini farkeden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hemen araya girerek oyuncusunu sakinleştirdi. Tartışmayı izleyen İngiliz hakem Kavanagh da iki futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı.
Barış Alper maçının ardından ise, “ Öncelikle mutlıyuz. Güzel bir sonuc aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele ediyoruz. Bu turnuva başka bir turnuva. Mücadeleden hiç vazgeçmemek lazım. Kazandık, mutluyuz. Geçen sezonki deneyimlerimizle bu sezon daha iyi şeyler yapmak istiyoruz” dedi.