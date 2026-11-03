İlk yarı saha karıştı. Barış ile Deniz Undav arasında kavgaya ramak kaldı

Olayın daha da büyüyebileceğini farkeden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hemen araya girerek oyuncusunu sakinleştirdi. Tartışmayı izleyen İngiliz hakem Kavanagh da iki futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı.

Barış Alper maçının ardından ise, “ Öncelikle mutlıyuz. Güzel bir sonuc aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele ediyoruz. Bu turnuva başka bir turnuva. Mücadeleden hiç vazgeçmemek lazım. Kazandık, mutluyuz. Geçen sezonki deneyimlerimizle bu sezon daha iyi şeyler yapmak istiyoruz” dedi.