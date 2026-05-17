İlkay Gündoğan'ın açıklaması Galatasaraylıları heyecanlandırdı. "Bazı arkadaşlarım beni aradı"
17.05.2026 23:36
Galatasaraylı İlkay Gündoğan, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu ve transfer için sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan İlkay Gündoğan, karşılaşmanın ardından Tivibuspor'a yaptığı açıklamada Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
"BAZI ARKADAŞLARIM BENİ ARADI"
Yeni sezon transfer çalışmalarına dair konuşan Gündoğan, "Bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum." dedi.
BERNARDO SILVA İDDİASI
İlkay Gündoğan'ın bu açıklaması öncesinde İspanyol basınından Bernardo Silva iddiası gündeme gelmişti.
Manchester City'den ayrılacak olan ve Barcelona ile görüşmelerinin çıkmaza girdiği iddia edilen Portekizli futbolcunun Galatasaray'a yakın olduğu öne sürülmüştü.
50 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı kulübün üç yıllık sözleşme ve bonuslar dahil olmak üzere 50 milyon euro'luk paket teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.
MENAJERİ GÖRÜŞME SAĞLADI
Bernardo Silva'nın menajeri Jorge Mendes'in İstanbul'a gelerek Galatasaray Yönetimi ile görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.