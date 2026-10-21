"İneklere hayranım" diyen Erling Haaland, futbolculuk sonrası mesleğini açıkladı

Futbol hayatındaki yoğun takvimin kendisini çok yorduğunu söyleyen Haaland, kendisini nasıl rahatlattığını şu sözlerle açıkladı:

"Odun kesip ateşe atıyorum. Bu aktivitede huzur buluyorum ve gerçekten keyif alıyorum. Odun kesiyorsunuz, sonra yakıyorsunuz ve sessizlik içinde rahatlıyorsunuz. Tamamen yalnızsınız. Bu, kafamı boşaltmama inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Evdeyken tam olarak bunu yapıyorum. Kamp ortamını seviyorum çünkü sessiz. Babam bana bu tür aktivitelerin ısınmak ve büyük zorluklara hazırlanmak için harika bir yol olduğunu öğretti."