"İneklere hayranım" diyen Erling Haaland, futbolculuk sonrası mesleğini açıkladı
21.10.2026 15:48
Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland, futbolculuk sonrası yapmak istediklerini sıraladı.
İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, attığı gollerin yanı sıra açıklamaları ve sosyal yaşantısıyla da adından söz ettiriyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve ilgi çekici bir yaşam süren Norveçli golcü, aktif futbolculuk kariyeri sonrası yapmak istediklerini anlattı.
Wall Street Journal'a konuşan Haaland, futbol sonrası çiftlik hayatında yaşayacağını söylerken en çok neyi dört gözle beklediği sorusunu "Huzur ve ayrıca hayvanlarla birlikte yaşamak." şeklinde cevapladı.
"KAMP ORTAMINI SEVİYORUM"
Futbol hayatındaki yoğun takvimin kendisini çok yorduğunu söyleyen Haaland, kendisini nasıl rahatlattığını şu sözlerle açıkladı:
"Odun kesip ateşe atıyorum. Bu aktivitede huzur buluyorum ve gerçekten keyif alıyorum. Odun kesiyorsunuz, sonra yakıyorsunuz ve sessizlik içinde rahatlıyorsunuz. Tamamen yalnızsınız. Bu, kafamı boşaltmama inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Evdeyken tam olarak bunu yapıyorum. Kamp ortamını seviyorum çünkü sessiz. Babam bana bu tür aktivitelerin ısınmak ve büyük zorluklara hazırlanmak için harika bir yol olduğunu öğretti."
"İNEKLERDEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"
İnsanların ineklerden çok şey öğrenebileceğini iddia eden başarılı futbolcu, "İneklere gerçekten hayranım. Yaşam biçimleri, hayata ve çevrelerindeki her şeye bakış açıları... Bütün gün dışarıda yatıyorlar, dinleniyorlar, otluyorlar ve hiçbir şey için stres yapmıyorlar. Bence biz insanlar ineklerden çok şey öğrenebiliriz." dedi.
2023 YILINDA DA SÖYLEMİŞTİ
Erling Haaland, 2023 yılında ESPN'e verdiği röportajda da küçük bir çiftlik satın alarak inek yetiştirmek istediğini söylemişti.
Haaland, "Bence rahatlayabildiğiniz zaman rahatlamalısınız. Ve bence zihniniz yanınızda değilse mahvoldunuz demektir. Bu yüzden mümkün olduğunca zihnimi rahatlatmaya çalışıyorum. Bunlardan biri de örneğin bir çiftlikte olmak, traktör sürmek, inekleri beslemek veya her neyse, anlıyor musunuz? Şu an ineklerim yok ama gelecekte kesinlikle olacak." demişti.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 10 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi.
HAALAND'IN KARİYERİ
Futbola Norveç'in Bryne takımının altyapısında başlayan Haaland, 2015'te A Takım'a yükseldi ve kısa süre sonra 2017'nin şubat ayında 100 bin euro bedelle Molde'ye imza attı.
Molde'de sergilediği dikkat çekici performansın ardından 8 milyon euro bonservis bedeliyle Avusturya'nın Salzburg ekibine transfer olan Haaland, tam 1 sene sonra 20 milyon euro'ya Borussia Dortmund'a gitti.
Dortmund'da da attığı goller ve ortaya koyduğu oyunla dünya devlerinin takibinde yer alan Haaland, 2022 yazında 60 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'e gitti.
1 Golden Boy, 1 UEFA Yılın Futbolcusu ve 1 Altın Ayakkabı kazanan Haaland, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 2 İngiltere Premier Lig, 2 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, 1 Almanya Kupası, 2 Avusturya Bundesliga ve 2 Avusturya Kupası sevinci yaşadı.
HAALAND'IN GÜNLÜK BESİN PROGRAMI
The Sun gazetesi, Erling Haaland'ın günlük rutininde yer alan öğün ve aktiviteleri açıklamıştı.
Günde 6 öğün yemek yediği belirtilen Haaland'ın 6 bin kalori tükettiği aktarıldı. Haberde Haaland'ın tükettiği kalorinin yetişkin bir erkek için önerilen maksimum miktarın iki katı olduğu yazıldı.
Haaland'ın kahvaltısında çiğ bal, yumurta ve taze ekşi mayalı ekmeğin yer aldığı ifade edilirken, öğünlerinde tavuk, biftek, balık, makarna, sebze ve sakatata da yer verdiği belirtilmişti. Haaland'ın lazanya ve kebapları da çok sevdiği kaydedilmişti.