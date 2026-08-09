Infantino'ya "yasak aşk" suçlaması. FIFA gece yarısı açıklama yapmak zorunda kaldı!
09.08.2026 11:45
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun UEFA Genel Sekreteri olduğu dönemde kurumun genç bir kadın çalışanıyla ilişki yaşadığı ileri sürülmüştü. Bu iddialar üzerine FIFA'dan gece yarısı açıklama geldi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemde kurumun genç bir kadın çalışanıyla ilişki yaşamakla suçlandı. Infantino, iddiaları reddetti, FIFA'dan da açıklama geldi.
Infantino daha önce de Dünya Kupası'nın ticari haklarının satılacağına yönelik planların ortaya çıkmasının ardından birçok federasyon tarafından eleştirilmişti.
Daily Telegraph'ın aktardığı iddiaya göre Gianni Infantino ile UEFA Genel Sekreteri olduğu dönemde aşk yaşayan bir kadın, ilişki sırasında terfi etti; UEFA'dan ayrılırken altı haneli bir ödeme aldı ve MBA yüksek lisans eğitiminin masrafları da kurum tarafından karşılandı.
Yine habere göre dönemin UEFA Başkanı Michel Platini'nin Infantino'yu ilişki konusunda sorguladığı da ileri sürüldü.
İddiaya göre de bu sorgulamanın ardından kadın ile UEFA'dan ayrılması ve kendisine ödeme yapılması konusunda anlaşıldı. Daily Telegraph ayrıca Infantino'nun, kadına UEFA'dan ayrıldıktan sonra bağlantılarını kullanarak benzer bir alanda yeni ve "kazançlı" bir iş bulmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.
FIFA sözcüsü Telegraph'a verdiği demeçte Infantino'nun bu iddiaları kesin bir dille reddettiğini belirtmişti.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Infantino ise iddia edilen ilişkiyi ve uygunsuz davranış suçlamalarını reddetti.
İsmi belirtilmeyen FIFA sözcüsü Daily Telegraph'a, "FIFA Başkanı Gianni Infantino bu iddiaları kesinlikle reddediyor ve bunlar kesinlikle gerçek dışıdır. Uygunsuz davranışta bulunduğu veya tüzük ya da düzenlemeleri ihlal ettiği yönündeki her türlü ima iftira niteliğindedir." dedi.
FIFA'nın açıklamasında ayrıca, "UEFA ve FIFA'da hiçbir çalışan Bay Infantino'nun davranışlarıyla ilgili hiçbir zaman şikayette bulunmadı, çünkü onun karıştığı böyle bir olay hiçbir zaman yaşanmadı." ifadeleri kullanıldı.
Infantino 2000'de UEFA'ya katıldı, 2009'da kurumun genel sekreteri oldu ve bu görevi 2016'ya kadar sürdürdü. 2016'da UEFA'dan ayrılarak FIFA başkanlığına geçti.
Infantino, 2001'den beri Leena Al Ashqar ile evli. Çiftin dört çocuğu var.
"FIFA'YI VE BAŞKANINI ZAYIFLATMAK İÇİN..."
Bu olayın ardından FIFA'nın internet sitesi üzerinden gece yarısı iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı.
Infantino'nun yıpratılmaya çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada,, "FIFA başkanı, FIFA üye federasyonları tarafından demokratik olarak seçilmiştir ve görevine onların yetki alanı dahilinde devam etmektedir. Bazılarının FIFA'yı ve başkanını zayıflatmak için organize ve sürekli bir çaba içinde olduğu giderek daha açık hale geliyor." denildi.
Açıklamada ayrıca, "FIFA üye federasyonlarının desteğine sahip olmayanlar, FIFA'nın yerleşik demokratik süreçleriyle elde edemeyecekleri şeyleri iddia, ima veya yanlış bilgilendirme yoluyla elde etmeye çalışmamalıdır. Son çıkan haberlerde, FIFA ve başkanı hakkında asılsız iddialar ve açıkça yanlış beyanlar yer almaktadır. Spekülasyon ve ima, gerçekmiş gibi sunulmamalı ve bunun tekrar edilmesi bir iddiayı doğru kılmaz." ifadeleri yer aldı.
İlişki iddiası, Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki payları özel yatırımcılara satma planı nedeniyle FIFA başkanlığındaki geleceğinin tartışıldığı bir dönemde ortaya çıktı.
Teklif kısa sürede yoğun tepkiyle karşılaştı ve Infantino ile FIFA sonunda planı tamamen geri çekti. Infantino tartışmalı teklifte yaptığı "hatalar" nedeniyle özür diledi ancak çarşamba günü Fas'ta yapılan toplantıda üst düzey yöneticilerin desteğini aldıktan sonra görevinden ayrılmadı.
UEFA, yatırım planının geri çekilmesine rağmen FIFA organizasyonlarını boykot edebileceğini belirtti ve bazı şartların henüz yerine getirilmediğini savundu. Bazı başka federasyonlar da 2027'de yeniden seçime girecek Infantino'ya verdikleri desteği çekeceklerini açıkladı.
Buna karşılık Güney Amerika konfederasyonu Conmebol ile Afrika Futbol Konfederasyonu Infantino'ya destek verdi.
Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden Meksika'nın ve turnuvanın ikincisi Arjantin'in futbol federasyonları da Infantino'nun yanında yer aldı.
Infantino'nun ayrıca Fas'a, yeniden seçilmesine destek veren bir açıklama yayımlaması halinde ülkenin 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapabileceğini söylediği ileri sürüldü. FIFA bu haberi reddetti. Infantino, ABD'deki Dünya Kupası ev sahibi şehirlerinin, maçlara ev sahipliği yapan kentlere vaat ettiği bildirilen 1 milyon dolarlık ödemelerin peşine düşmesi üzerine de ilave incelemeyle karşı karşıya kaldı.