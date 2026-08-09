Infantino'ya "yasak aşk" suçlaması. FIFA gece yarısı açıklama yapmak zorunda kaldı!

Daily Telegraph'ın aktardığı iddiaya göre Gianni Infantino ile UEFA Genel Sekreteri olduğu dönemde aşk yaşayan bir kadın, ilişki sırasında terfi etti; UEFA'dan ayrılırken altı haneli bir ödeme aldı ve MBA yüksek lisans eğitiminin masrafları da kurum tarafından karşılandı.

Yine habere göre dönemin UEFA Başkanı Michel Platini'nin Infantino'yu ilişki konusunda sorguladığı da ileri sürüldü.

İddiaya göre de bu sorgulamanın ardından kadın ile UEFA'dan ayrılması ve kendisine ödeme yapılması konusunda anlaşıldı. Daily Telegraph ayrıca Infantino'nun, kadına UEFA'dan ayrıldıktan sonra bağlantılarını kullanarak benzer bir alanda yeni ve "kazançlı" bir iş bulmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

FIFA sözcüsü Telegraph'a verdiği demeçte Infantino'nun bu iddiaları kesin bir dille reddettiğini belirtmişti.