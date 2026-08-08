Infantino'ya yeni suçlama. "UEFA döneminde yasak aşk yaşadı, ayrılık tazminatı ödedi"
08.08.2026 12:10
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun UEFA Genel Sekreteri olduğu dönemde kurumun genç bir kadın çalışanıyla ilişki yaşadığı ileri sürüldü. İddiaya göre kadın, UEFA'dan ayrılırken altı haneli bir ödeme aldı. Infantino suçlamaların tamamını reddetti. UEFA ise ödemeyi doğruladı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemde kurumun genç bir kadın çalışanıyla ilişki yaşamakla suçlandı. Infantino, iddiaları reddetti.
Daily Telegraph'ın aktardığı iddiaya göre kadın ilişki sırasında terfi etti; UEFA'dan ayrılırken altı haneli bir ödeme aldı ve MBA eğitiminin masrafları da kurum tarafından karşılandı.
Haberde, dönemin UEFA Başkanı Michel Platini'nin Infantino'yu ilişki konusunda sorguladığı da ileri sürüldü.
İddiaya göre bunun ardından kadının UEFA'dan ayrılması ve kendisine ödeme yapılması üzerinde anlaşmaya varıldı.
Daily Telegraph ayrıca Infantino'nun, kadın UEFA'dan ayrıldıktan sonra bağlantılarını kullanarak benzer bir alanda yeni ve "kazançlı" bir iş bulmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.
UEFA'nın kadının yerel bir işletme okulunda MBA eğitimi almasının masraflarını da karşıladığı iddia edildi.
Bir UEFA Sözcüsü, Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada iddialardan haberdar olduğunu ve "söz konusu kişiye bir ayrılık ödemesi yapıldığını" doğruladı.
UEFA Sözcüsü, "Ödeme, o dönemde kurumdan ayrılan personel için yürürlükte bulunan düzenlemelere uygundu" dedi. Sözcü şöyle devam etti:
"Bu düzenlemeler 2016'dan bu yana sıkılaştırıldı ve hangi düzeyde olursa olsun bütün UEFA çalışanları için geçerli olan mevcut personel düzenlemeleri, günümüzün yüksek profilli bir kuruluşunda bulunan kuralları yansıtıyor."
UEFA, kadının yerel bir işletme okulundaki MBA programını tamamlaması için gereken ücretleri de karşıladığını doğruladı.
Kurum, yapılan bütün ödemelerin o dönemde yürürlükte bulunan düzenlemelere uygun olduğunu belirtti.
INFANTINO SUÇLAMALARI REDDETTİ
Infantino ise iddia edilen ilişkiyi ve uygunsuz davranış suçlamalarını reddetti.
İsmi belirtilmeyen FIFA sözcüsü Daily Telegraph'a, "FIFA Başkanı Gianni Infantino bu iddiaları kesinlikle reddediyor ve bunlar kesinlikle gerçek dışıdır. Uygunsuz davranışta bulunduğu veya tüzük ya da düzenlemeleri ihlal ettiği yönündeki her türlü ima iftira niteliğindedir." dedi.
FIFA'nın açıklamasında ayrıca, "UEFA ve FIFA'da hiçbir çalışan Bay Infantino'nun davranışlarıyla ilgili hiçbir zaman şikayette bulunmadı, çünkü onun karıştığı böyle bir olay hiçbir zaman yaşanmadı." ifadeleri kullanıldı.
BBC Sport, iddialarla ilgili yorum almak üzere FIFA ve Infantino ile temasa geçtiğini bildirdi.
Infantino 2000'de UEFA'ya katıldı, 2009'da kurumun genel sekreteri oldu ve bu görevi 2016'ya kadar sürdürdü. 2016'da UEFA'dan ayrılarak FIFA başkanlığına geçti.
Infantino, 2001'den beri Leena Al Ashqar ile evli. Çiftin dört çocuğu var.
INFANTINO'NUN FIFA BAŞKANLIĞI UZUN SÜREDİR TARTIŞMALARIN ODAĞINDA
İlişki iddiası, Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki payları özel yatırımcılara satma planı nedeniyle FIFA başkanlığındaki geleceğinin tartışıldığı bir dönemde ortaya çıktı.
Teklif kısa sürede yoğun tepkiyle karşılaştı ve Infantino ile FIFA sonunda planı tamamen geri çekti.
Infantino tartışmalı teklifte yaptığı "hatalar" nedeniyle özür diledi ancak çarşamba günü Fas'ta yapılan toplantıda üst düzey yöneticilerin desteğini aldıktan sonra görevinden ayrılmadı.
UEFA, yatırım planının geri çekilmesine rağmen FIFA organizasyonlarını boykot edebileceğini belirtti ve bazı şartların henüz yerine getirilmediğini savundu.
Bazı başka federasyonlar da 2027'de yeniden seçime girecek Infantino'ya verdikleri desteği çekeceklerini açıkladı.
Buna karşılık Güney Amerika konfederasyonu Conmebol ile Afrika Futbol Konfederasyonu Infantino'ya destek verdi.
Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden Meksika'nın ve turnuvanın ikincisi Arjantin'in futbol federasyonları da Infantino'nun yanında yer aldı.
Infantino'nun ayrıca Fas'a, yeniden seçilmesine destek veren bir açıklama yayımlaması halinde ülkenin 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapabileceğini söylediği ileri sürüldü. FIFA bu haberi reddetti.
Infantino, ABD'deki Dünya Kupası ev sahibi şehirlerinin, maçlara ev sahipliği yapan kentlere vaat ettiği bildirilen 1 milyon dolarlık ödemelerin peşine düşmesi üzerine de ilave incelemeyle karşı karşıya kaldı.