Infantino'ya yeni suçlama. "UEFA döneminde yasak aşk yaşadı, ayrılık tazminatı ödedi"

UEFA, kadının yerel bir işletme okulundaki MBA programını tamamlaması için gereken ücretleri de karşıladığını doğruladı.

Kurum, yapılan bütün ödemelerin o dönemde yürürlükte bulunan düzenlemelere uygun olduğunu belirtti.

INFANTINO SUÇLAMALARI REDDETTİ

Infantino ise iddia edilen ilişkiyi ve uygunsuz davranış suçlamalarını reddetti.

İsmi belirtilmeyen FIFA sözcüsü Daily Telegraph'a, "FIFA Başkanı Gianni Infantino bu iddiaları kesinlikle reddediyor ve bunlar kesinlikle gerçek dışıdır. Uygunsuz davranışta bulunduğu veya tüzük ya da düzenlemeleri ihlal ettiği yönündeki her türlü ima iftira niteliğindedir." dedi.

FIFA'nın açıklamasında ayrıca, "UEFA ve FIFA'da hiçbir çalışan Bay Infantino'nun davranışlarıyla ilgili hiçbir zaman şikayette bulunmadı, çünkü onun karıştığı böyle bir olay hiçbir zaman yaşanmadı." ifadeleri kullanıldı.

BBC Sport, iddialarla ilgili yorum almak üzere FIFA ve Infantino ile temasa geçtiğini bildirdi.

Infantino 2000'de UEFA'ya katıldı, 2009'da kurumun genel sekreteri oldu ve bu görevi 2016'ya kadar sürdürdü. 2016'da UEFA'dan ayrılarak FIFA başkanlığına geçti.

Infantino, 2001'den beri Leena Al Ashqar ile evli. Çiftin dört çocuğu var.