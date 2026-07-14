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İngiliz ekibi kapıya dayandı, reddedilmesi zor teklifi sundu

14.07.2026 17:24

NTV - Haber Merkezi

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Trabzonspor, Uğurcan Çakır sonrası Christ Inao Oulai ve Chibuike Nwaiwu'nun bonservislerinde de rekorlar kıracak.

İngiliz ekibi kapıya dayandı, reddedilmesi zor teklifi sundu
Anadolu Ajansı

Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu kariyerine Premier Lig kulübü Fulham'da devam edecek.

İngiliz ekibi kapıya dayandı, reddedilmesi zor teklifi sundu 1
DHA

Foot Mercato'nun haberine göre; Nwaiwu ile Fulham 4 yıllık anlaşma sağlandı.

 

İngilizlerin, Trabzonspor'a 30 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.

İngiliz ekibi kapıya dayandı, reddedilmesi zor teklifi sundu 2
Anadolu Ajansı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçen sezon yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon euroya Galatasaray'a satan Trabzonspor, bu transferin ardından Nwaiwu'nun 30 milyon euroya satılması sonrasında rekor kıracak.

KASA DOLACAK 3
Anadolu Ajansı

KASA DOLACAK

Serie A ekibi Fiorentina, Trabzonspor ile Oulai transferi için anlaşmaya vardı.

 

Trabzonspor ile 30 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığı el sıkıştığı kaydedildi.