İngiliz ekibi kapıya dayandı, reddedilmesi zor teklifi sundu
14.07.2026 17:24
Trabzonspor, Uğurcan Çakır sonrası Christ Inao Oulai ve Chibuike Nwaiwu'nun bonservislerinde de rekorlar kıracak.
Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu kariyerine Premier Lig kulübü Fulham'da devam edecek.
Foot Mercato'nun haberine göre; Nwaiwu ile Fulham 4 yıllık anlaşma sağlandı.
İngilizlerin, Trabzonspor'a 30 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.
Geçen sezon yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon euroya Galatasaray'a satan Trabzonspor, bu transferin ardından Nwaiwu'nun 30 milyon euroya satılması sonrasında rekor kıracak.
KASA DOLACAK
Serie A ekibi Fiorentina, Trabzonspor ile Oulai transferi için anlaşmaya vardı.
Trabzonspor ile 30 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığı el sıkıştığı kaydedildi.