İngilizler Türkiye'ye akın etti. İstanbul'a övgü, taksicilere sitem

İstanbul'a gelen İngiliz muhabirler ve Aston Villa taraftarı şehre hayran kaldı. İngiliz muhabirler “İnanılmaz bir şehir” notuyla Galata Köprüsü, Boğaz Köprüsü ve Taksim'den fotoğraflar yayınladı.

İngiliz taraftarlar pazar günü kendi ülkelerinin aksine 22.30'da Beyoğlu'nun hareketliği ve her yerin açık olmasına dikkat çekerek canlı bir şehir vurgusu yaptı.

Bazı taraftarlar ise taksicilerden şikayet etti. Bir İngiliz taraftar yaptığı paylaşımda, 2.3 km'lik yoldan kendisinden 3200 lira alındığını ve dönüşte aynı yolu sarı 580 liraya döndüğünü iddia etti.