İngilizler Türkiye'ye akın etti. İstanbul'a övgü, taksicilere sitem
19.05.2026 12:52
Son Güncelleme: 19.05.2026 13:15
UEFA Avrupa Ligi öncesi Türkiye'ye gelen İngilizler İstanbul'u överken bazı taraftarlar taksicilerin kendilerini dolandırdıklarını iddia etti.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, yarın Avrupa'nın iki numaralı kupasını kazanmak için İstanbul'da kozlarını paylaşacak.
Maç öncesi iki takımın taraftarı da Türkiye'ye geldi. Almanlar Beşiktaş meydanında toplanırken İngilizler genel olarak Taksim'de buluştu.
İSTANBUL'A ÖVGÜ
İstanbul'a gelen İngiliz muhabirler ve Aston Villa taraftarı şehre hayran kaldı. İngiliz muhabirler “İnanılmaz bir şehir” notuyla Galata Köprüsü, Boğaz Köprüsü ve Taksim'den fotoğraflar yayınladı.
İngiliz taraftarlar pazar günü kendi ülkelerinin aksine 22.30'da Beyoğlu'nun hareketliği ve her yerin açık olmasına dikkat çekerek canlı bir şehir vurgusu yaptı.
Bazı taraftarlar ise taksicilerden şikayet etti. Bir İngiliz taraftar yaptığı paylaşımda, 2.3 km'lik yoldan kendisinden 3200 lira alındığını ve dönüşte aynı yolu sarı 580 liraya döndüğünü iddia etti.
FREİBURG'UN FİNAL SERÜVENİ
Lig aşamasını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Freiburg, elde ettiği 17 puanla 7. basamakta yer aldı. Son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Genk'i rövanşta 5-1'lik skorla eleyen Alman ekibi, çeyrek finalde Celta Vigo'yu 3-0 ve 3-1'le geçerek yarı finale yükseldi.
Yarı finaldeki ilk müsabakada 2-1 kaybettiği Braga'yı ikinci maçta 3-1 mağlup eden Julian Schuster'in öğrencileri, finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde rakip ağlara 25 gol atan Freiburg, kalesinde 10 gol gördü.
ASTON VİLLA'NIN FİNAL MACERASI
Aston Villa, bu sezon Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 21 puanla, Lyon'un ardından averajla ikinci sırada tamamladı.
Son 16 turunda Lille'i 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakan Unai Emery'nin takımı, çeyrek finalde Bologna'yı 3-1 ve 4-0'lık skorlarla eledi. Yarı final ilk maçında Nottingham Forest'a 1-0 kaybeden Aston Villa, rövanşta rakibini 4-0'lık skorla yenerek adını finale yazdırdı.
Birmingham temsilcisi, ayrıca lig aşamasında Fenerbahçe ile İstanbul’da karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde 28 gol kaydeden İngiliz ekibi, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
Aston Villa, Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.
Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez olacak. Finalde VAR koltuğunda ise Fransa'dan Jerome Brisard görev alacak.