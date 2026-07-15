İngiltere-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nın şampiyonu olan Arjantin bu yıl da finale kalmak ve kupayı kaldırmayı hedeflerken, İngiltere'de özlemini yaşadığı kupayı almanın peşinde olacak. Peki, İngiltere-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?