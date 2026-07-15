İngiltere-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final
15.07.2026 15:43
İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nın şampiyonu olan Arjantin bu yıl da finale kalmak ve kupayı kaldırmayı hedeflerken, İngiltere'de özlemini yaşadığı kupayı almanın peşinde olacak. Peki, İngiltere-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek olan iki takımda mücadeleyi kazanmak ve final biletini almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, İngiltere-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İNGİLTERE-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin bu akşam karşı karşıya gelecek.
Atlanta Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı ABD Futbol Federasyonundan Ismail Elfath yönetecek. Elfath'ın yardımcılıklarını Corey Parker ve Kyle Atkins yapacak.
Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
2 TAKIMIN YARI FİNAL YOLU
Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı L Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ederken, çeyrek final mücadelesinde Norveç'le karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü karşılaşmada normal süreyi 1-1 eşitlikle tamamlayan İngiltere, uzatma bölümünde Bellingham'ın golüyle 2-1 kazanarak yarı final biletini aldı.
Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ün bulunduğu J Grubu'nu 9 puanla zirvede tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşin Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 yenerken, son 16 turunda ise Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi
İNGİLTERE'DE KANE VE BELLİNGHAM FORMDA
Dünya Kupası'nda çıktığı 6 maçta 13 kez fileleri havalandıran İngiltere'de kaptan Harry Kane ve orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın altışar golü bulunuyor.
Bellingham, son 16 turunda 3-2 kazanılan Meksika mücadelesinde 2 gol kaydederken, çeyrek finalde 2-1 kazanılan Norveç maçında da takımı adına 2 gol atarak yarı final biletinin alınmasında önemli katkı sağladı.
İngiltere'de, Meksika mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Jarell Qansah cezalı. İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncunun cezasına itiraz etse de cezada indirime gidilmedi. Qansah, Arjantin karşısında forma giyemeyecek.