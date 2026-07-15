İngiltere-Arjantin maçının ilk yarısında olay. Fauller, kavgalar ve yüksek tansiyon

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Jude Bellingham ile Arjantin'in orta saha oyuncusu Paredes arasında şiddetli bir diyalog yaşanırken, hakem iki futbolcuyu da uyardı.

Maçın hemen başında tansiyonun yükselmesi, ilk yarıyı da direkt olarak etkiledi.