İngiltere-Arjantin maçının ilk yarısında olay. Fauller, kavgalar ve yüksek tansiyon
15.07.2026 22:50
2026 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalinde oynanan İngiltere-Arjantin maçının ilk yarısındaki gerginlik dünya gündemine oturdu.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi.
Atlanta Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında sahada oynanan futbol yerine iki takım oyuncularının agresif yapısı konuşuldu.
HENÜZ 2. DAKİKADA BAŞLADI
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Arjantin Milli Takımı'nın stoperi Lisandro Martinez, sert bir faulle İngiliz futbolcu Elliot Anderson'u durdurdu.
Bu hareket sonrası iki takım futbolcuları arasında büyük bir gerginlik yaşandı.
BELLINGHAM VE PAREDES TARTIŞTI
İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Jude Bellingham ile Arjantin'in orta saha oyuncusu Paredes arasında şiddetli bir diyalog yaşanırken, hakem iki futbolcuyu da uyardı.
Maçın hemen başında tansiyonun yükselmesi, ilk yarıyı da direkt olarak etkiledi.
MESSI'YE SERT FAUL
Karşılaşmanın 37. dakikasında saha içi bir kez daha karıştı. Arjantin'de Lionel Messi, Gordon ve Harry Kane'i çalımlamasının ardından Anderson'un sert faulüyle yerde kaldı.
İTİŞMELER VE SARI KART
Bu hareket sonrası iki takım futbolcuları birbirine girdi. Yaşanan gerginlikte iki takım futbolcuları arasında itişmeler yaşanırken hakem Ismail Elfath, Elliot Anderson'a sarı kart gösterdi.
SADECE İKİ KART ÇIKTI
İlk 45 dakika boyunca tam 19 faul yapılırken, sadece iki sarı kart çıktı. İngiltere'den Elliot Anderson ve Arjantin'den Lisandro Martinez, sarı kartla cezalandırılan isimler oldu.