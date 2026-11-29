İngiltere Manchester United'ı konuşuyor. "Kabuslar Tiyatrosu'nda utanç dörtlüsü”
29.11.2026 01:22
Son Güncelleme: 29.11.2026 01:45
İngiliz basını 89 yıl sonra gelen 4-0lık Brentford yenilgisi ile Rüyalar Tiyatrosu olarak bilinen Old Trafford'un artık Çığlıklar Tiyatrosu'na döndüğünü yazdı.
"POCHETTINO'YA KARŞILAMA PARTİSİ FELAKETLE BİTTİ"
Premier League'de Manchester United'ın sahasında 1937'den sonra ilk kez Brentford'a yenilmesi İngiltere'yi salladı.
Ada basını Manchester United'a ağır eleştiriler yöneltirken tarihi kulübün Premier League'den düşme ihtimali masaya yatırılmaya başlandı.
The Sun, “Rüyalar Tiyatrosu” lakabıyla bilinen Old Trafford'un artık “Çığlıklar Tiyatrosu”na dönüştüğünü yazdı ve United'ın Premier Lig tarihinde ilk kez art arda yedi devrede en az ikişer gol yediğini vurguladı.
Daily Mail ise yenilgiyi “tam bir aşağılanma” olarak nitelendirdi ve Brentford'un Pochettino'nun takımını kendi sahasında ezdiğini yazdı. Chris Wheeler imzasıyla Daily Mail tarafından yayımlanan makalede "Umutsuz Man United, Old Trafford'da Brentford'a 4-0 ezildi: Mauricio Pochettino'nun karşılama partisi felaketle sonuçlandı ve küme düşmeyeceklerini düşünmek hayalcilik" yorumu dikkat çekti.
FUTBOLCULARA TEPKİ: FORMAYA LAYIK DEĞİLSİNİZ
Daily Mirror ise taraftar tepkisine ağırlık verdi. The 1958 adlı grubun başını çektiği protestolarda kulüp sahipleri Glazer ailesi ve Sir Jim Ratcliffe'in yanı sıra Futbol Direktörü Jason Wilcox ve CEO Omar Berrada'yı hedef alındı.
Yönetici locasının çevresindeki taraftarlar ikilinin istifasını isteyen pankartlar açarken, maç sonunda locadan ayrılan Wilcox ve Berrada'ya yoğun şekilde hakaret edildi ve tepki gösterildi.
Skorun 4-0'a gelmesiyle binlerce taraftar stadyumu erken terk etti. Stadyumda kalanlar ise maç sonunda sahayı gezen futbolcuları yuhalayarak "Formaya layık değilsiniz" (You're not fit to wear the shirt) tezahüratları yaptı.
"BRENTFORD'U İZLEDİNİZ. ŞİMDİ EVİNİZE GİDİN, POCH DİREKSİYONDA"
Telegraph ise Brentford taraftarlarının alaycı tavrına odaklandı. Takımlarının 1937'den bu yana United karşısında deplasmanda aldığı ilk galibiyeti kutlayan Brentford taraftarlarının tezahüratları da skor kadar yaralayıcı idi.
"Can we play you every week?" (Sizinle her hafta oynayabilir miyiz?). Brentford taraftarları, kulübün 1937'den bu yana Old Trafford'daki ilk galibiyetini farklı bir skorla almasını kutlarken rakiple alay etmek için sıkça bu tezahüratı söyledi.
"You're getting sacked in the morning" (Sabah kovulacaksın). Premier League'in klasikleşmiş tezahüratı Pochettino'ya uyarlandı.
"Poch is at the wheel" (Direksiyonda Poch var). United taraftarlarının başarılı günlerde kendi teknik direktörleri için kullandığı meşhur "at the wheel" (direksiyonda) tezahüratı Pochettino'ya söylendi.
"You have seen the Brentford, now go home" (Brentford'u gördünüz, şimdi evinize gidin). Farkın açılmasıyla birlikte stadı erken terk etmeye başlayan binlerce Manchester United taraftarına yönelik bu tezahürat yükseldi.
ALEX FERGUSON'IN GÖRÜNTÜSÜ TEPKİLERİ İYİCE ARTIRDI
Maçtan yansıyan görüntüler yenilgiyi daha da acı hale getirdi. Kameralar, Brentford'un 2-0 öne geçmesinin ardından şaşkınlık içindeki Pochettino'yu ve tribünde, yaşananlardan etkilenmiş görünen kulüp efsanesi Sir Alex Ferguson'ı görüntülerken, taraftarlar ise skora inanamıyor gibiydi.
Eleştiriler televizyon yorumlarına da yansıdı. Sky Sports yorumcusu Paul Merson, maçı akıl almaz ve kulüp adına son derece endişe verici bir sonuç olarak değerlendirdi.
"Brentford iyi oynamadan 4-0 kazandı." diyen Merson bunun Manchester United için kaygı verici bir durum olduğunu da söyledi.
Maç öncesinde Manchester United'ın küme düşmesinin "tarihin en büyük şoku" olacağını ve alttaki takımların onlardan daha kötü olduğunu savunan Merson, Brentford maçının kaybedilmesi halinde önlerindeki Newcastle ve Coventry maçlarıyla birlikte tablonun çok daha korkutucu bir hal alacağı uyarısında da bulunmuştu.
CRYSTAL PALACE, HULL'DAN PUAN ALIRSA LİGİN DİBİNE DEMİR ATACAK
Rakamlar da Manchester United'ın durumunu özetliyor. Premier League'de art arda 10 maçtır kazanamayan ManU, 1990'dan bu yana kulübün bu türdeki en uzun serisini yaşıyor.
Son 7 maçta kalesinde 21 gol gören United, 12 maçta topladığı 8 puanla 19. sırada bulunuyor. Son sıradaki Crystal Palace'ın pazar günü Hull City karşısında puan alması halinde United'ın son sıraya gerilemesi de söz konusu. Bu durum, takımı ligde kalma mücadelesinde gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor.