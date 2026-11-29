Maçtan yansıyan görüntüler yenilgiyi daha da acı hale getirdi. Kameralar, Brentford'un 2-0 öne geçmesinin ardından şaşkınlık içindeki Pochettino'yu ve tribünde, yaşananlardan etkilenmiş görünen kulüp efsanesi Sir Alex Ferguson'ı görüntülerken, taraftarlar ise skora inanamıyor gibiydi.

Eleştiriler televizyon yorumlarına da yansıdı. Sky Sports yorumcusu Paul Merson, maçı akıl almaz ve kulüp adına son derece endişe verici bir sonuç olarak değerlendirdi.

"Brentford iyi oynamadan 4-0 kazandı." diyen Merson bunun Manchester United için kaygı verici bir durum olduğunu da söyledi.

Maç öncesinde Manchester United'ın küme düşmesinin "tarihin en büyük şoku" olacağını ve alttaki takımların onlardan daha kötü olduğunu savunan Merson, Brentford maçının kaybedilmesi halinde önlerindeki Newcastle ve Coventry maçlarıyla birlikte tablonun çok daha korkutucu bir hal alacağı uyarısında da bulunmuştu.