İran Milli Takımı maç biter bitmez ülkeden ayrıldılar
16.06.2026 14:46
ABD'de maça çıkan ve Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran Milli Futbol Takımı kafilesi, karşılaşmanın ardından uçakla Meksika'ya gitti.
FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İran ile Yeni Zelanda takımları, ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda karşılaştı.
Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla takımlar birer puan aldı.
İran Milli Futbol Takımı kafilesi, karşılaşmanın ardından Meksika'nın Tijuana kentine döndü.
Uçakla Meksika'ya giden takım, Tijuana Uluslararası Havalimanı'ndan otobüsle konaklayacağı otele giriş yaptı. Takımın otele varışını bekleyen İranlı taraftarlar, kafileyi karşıladı.
İkinci maçlarına 21 Haziran saat 22'de Belçika karşısına çıkacak olan İran Milli Takımı, ABD-İran savaşı nedeniyle Meksika'da kamp yapıyor.
Los Angeles Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İranlı futbolcu Rezaeian Meksikalılardan övgü dolu sözlerle bahsetmişti.
Takımın kamp yaptığı Meksika'da çok iyi karşılandığını belirten İranlı futbolcu Rezaeian, "Meksikalılara çok teşekkür ediyorum. Çok kibarlar ve bize çok iyi davranıyorlar. Şimdi tekrar Meksika'ya gideceğiz. Bugün mutlu değiliz çünkü galibiyeti hak etmiştik. Ama bu futbol, bazen sizin istedikleriniz olmayabilir. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İranlılar daha çoğunu hak ediyor. Şimdi daha çok çalışıp bir sonraki maça odaklanacağız." açıklamasında bulunmuştu.
"DÜNYADA OLANLARI GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Attığı golün ardından formasıyla yüzünü kapadığı gol sevinci sorulan Rezaeian sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Bu özel bir sevinç. Dünyada olanları görmek istemiyorum. Bu biraz politik bir durum, bununla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada futbol konuşmak için bulunuyoruz. İranlı insanlar mükemmel. İranlı insanların arasında dünyanın herhangi bir yerinde bir problem varsa, bu bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez."