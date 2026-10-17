İsmail Kartal: Aston Villa defterini kapattık, Prag ve Galatasaray maçlarını düşünüyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 kazandıkları Corendon Alanyaspor maçından sonra şunları söyledi:

"Son Şampiyonlar Ligi maçından üzücü bir skorla ayrıldık. Ama biz o defteri kapattık. İki gündür bu maçı konuşuyoruz oyuncularla. Rakibi iyi analiz edip oyunculara anlattık. Takım da bunu sahaya iyi yansıttı. Taraftarımızın da desteği ile güzel bir maç çıkardık. 3-0 kazandık ama daha farklı olabilirdi. Bir de penaltı kaçırdık. Rakibin de pozisyonları oldu.

Ama maçın başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Çok güzel bir karakter sergiledik. Reaksiyon gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum. Bize büyük destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Prag ve Galatasaray maçları için moral oldu

Bu skoru unutup psikolojik ve fizıksel olarak Prag maçına hazırlanacagız. Bazı oyunculara aşırı yük bindi bu takvimde.

Oyuna girenlerin gol atması her antrenörü mutlu eder. Herkese aynı mesafedeyiz. Onlar da şans bulduklarında en iyisini yapıyorlar. Kerem ve Lukaku da üstlerindeki baskıyı atttılar."