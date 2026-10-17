İsmail Kartal: Aston Villa defterini kapattık, Prag ve Galatasaray maçlarını düşünüyoruz
17.10.2026 22:49
Son Güncelleme: 17.10.2026 22:49
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Alanyaspor galibiyeti ile Aston Villa defterini kapattık. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 kazandıkları Corendon Alanyaspor maçından sonra şunları söyledi:
"Son Şampiyonlar Ligi maçından üzücü bir skorla ayrıldık. Ama biz o defteri kapattık. İki gündür bu maçı konuşuyoruz oyuncularla. Rakibi iyi analiz edip oyunculara anlattık. Takım da bunu sahaya iyi yansıttı. Taraftarımızın da desteği ile güzel bir maç çıkardık. 3-0 kazandık ama daha farklı olabilirdi. Bir de penaltı kaçırdık. Rakibin de pozisyonları oldu.
Ama maçın başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Çok güzel bir karakter sergiledik. Reaksiyon gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum. Bize büyük destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Prag ve Galatasaray maçları için moral oldu
Bu skoru unutup psikolojik ve fizıksel olarak Prag maçına hazırlanacagız. Bazı oyunculara aşırı yük bindi bu takvimde.
Oyuna girenlerin gol atması her antrenörü mutlu eder. Herkese aynı mesafedeyiz. Onlar da şans bulduklarında en iyisini yapıyorlar. Kerem ve Lukaku da üstlerindeki baskıyı atttılar."
"FENERBAHÇE ARMASI İÇİN BURADAYIM"
Kartal, Aston Villa maçının hatırlatılması üzerine de, “O maça dönmek istemiyordum ama anlatayım. Aston Villa'nın teknik direktörü bile ”Fenerbahçe bu sonucu hak etmedi" dedi. Bakın, ben demedim. İstatistiklerde iyiydik ama gol atamadık. Futbolda dün yok. Bu takım elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. Biraz da bunları düşünsünler" dedi.
Asensio konusuna da değinen İsmail Kartal, “Bu konuda yarın hem kulüp hem kendisi gerekli açıklamaları yapacak. Gerçekleri anlatacak. Benim hiçbir oyuncu ile sorunum olmaz. Olursa da gereğini yaparım. Ben Fenerbahçeliyim. Bu arma için varım” diye konuştu.
LUKAKU: TECRÜBEMLE, PROFESYONELLİĞİMLE YARDIM ETMEK İSTİYORUM
Romelu Lukaku yayıncı kuruluş röportajında sözlerine Türkçe "teşekkürler" diye başladı ve şöyle devam etti: "Bugün sahada kendimi çok iyi hissettim. Maçtan önce de takım olarak birbirimize kenetlenmiştik. Son oynadığımız müsabakadan sonra taraftarımıza ve kendimize bir galibiyet borçlu olduğumuzun farkındaydık. Bugün iyi bir reaksiyon gösterdik ve hak ettiğimiz net bir galibiyet aldık. Gol attığım ve takımıma katkı sağladığım için son derece mutluyum.
Ancak kutlamaları kısa tutmalıyız çünkü önümüzde çok önemli bir süreç var. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacağız. Şu andan itibaren en büyük önceliğimiz fiziksel olarak en iyi şekilde toparlanmak ve o maça %100 hazır hâle gelmek.
"SÜREYE İHTİYACIM VARDI"
Milli takım arasında Belçika formasıyla süre bulmak bana çok iyi geldi. Yeni teknik direktörümüzü, takım arkadaşlarımı ve oyun sistemini daha iyi anlamam açısından önemli bir süreçti. Fenerbahçe'ye ilk geldiğim dönemde buraya, lige ve takıma adapte olabilmek adına biraz süreye ihtiyacım vardı. Bu çok normal. Ama artık geriye değil, sadece ileriye bakıyorum.
"SADECE GOL ATMAYA GELMEDİM"
Ben buraya sadece gol atmaya gelmedim. Sahadaki çalışkanlığımla, profesyonelliğimle ve uluslararası arenada edindiğim tecrübemle bu genç ve dinamik takıma her anlamda liderlik etmek, katkı sağlamak istiyorum. Takımın kazanması her zaman benim kişisel başarılarımdan önde gelir. Tek bir hedefimiz var, o da ligin zirvesinde yer almak ve bu yürüyüşü sonuna kadar sürdürmek. Bunun için her gün daha çok çalışacağız."
"İLK GOL KOLLEKTİF ÇALIŞMA SAYESİNDE OLDU"
Guendouzi, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda (İlk goldeki katkısı için) “Gerçekten iyi bir maç çıkardık. Aynı şekilde agresif devam ettik. Rakip atak yaptığında biz de topu kazanmak için çalışıyoruz. Ben de öyle bir pozisyonda topu kaptım ve Levent'e verdim. O da çok güzel bir orta kesti ve Romelu golü attı. Tamamen kollektif bir goldü” ifadesini kullandı.
Yıldız futbolcu ilk gol kadar 2 ve 3. gollerin önemine de dikkat çekerek, “Aslında son 3 maça baktığımızdan farklı kazanıyoruz bu güzel bir şey. Ofansif özgüvenimiz olduğunu gösteriyor. Bana göre 2. golü atmak da çok önemli. Yani maçı öldürebilmek, bitirebilmek önemliydi” dedi.
İlk golün asistini yapan Levent Mercan da, “Çok mutluyuz galibiyet için. İyi oynadık bazı dakikalarda düştük ama iyi bir takım karakteri ortaya koyduk. Şimdi önümüzde zorlu maçlar var. İnşallah onları da kazanacağız. Gol yemeden kazanmak tamamen takım performansı. Ederson da çok iyi” diye konuştu.