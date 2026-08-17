İsmail Kartal, Ederson ve Lukaku'nun durumunu açıkladı

"Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. 6 tane dil konuşabilen bir çocuk. 3 ay sonra birlikte Türkçe konuşacağımızı söyledi. Öz güvenli bir oyuncumuz. Şu anda eksikleri var, yarınki maç kadrosuna da alacağım. Lukaku şu anda yüzde 100 hazır değil ama kadroya alacağım bu maçta. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Çok pozitif biri. Faydalanmak için transfer ettik. Kendisi çok tecrübeli ve güçlü bir oyuncu. Şu anda herhangi bir kilo fazlası yok, sadece dayanıklılığı ile ilgili sorunu var. Birkaç haftaya bunu da ortadan kaldıracağız. Yarın kadroda olacak ve maçın gidişatına göre karar değerlendireceğiz."