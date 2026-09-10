İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçti
10.09.2026 21:56
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçından çıkan sonuçla birlikte kulüp tarihine geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Fenerbahçe ile İtalyan temsilcisi Roma karşı karşıya geldi.
Chobani Stadı'ndaki müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
İSMAİL KARTAL TARİHE GEÇTİ
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Roma beraberliğiyle birlikte Fenerbahçe tarihine geçti.
Kartal, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.
BROWN YİNE ATTI
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da üst üste ikinci golünü kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsan Brown, 48. dakikada takımına beraberliği getiren golü atmayı başardı.