İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti
10.09.2026 22:31
Son Güncelleme: 10.09.2026 22:33
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Roma ile karşılaştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.
İşte Kartal'ın sözleri:
“İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.”
"BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEYECEĞİM"
"Görevimden istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Herkese iyi akşamlar."