İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçı öncesi müjdeyi verdi. Greenwood, Ake ve Asensio kararını açıkladı
20.07.2026 16:22
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçı öncesi açıklama yaptı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşılaşacak.
21 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Kartal'ın sözleri:
"GÜZEL BİR MESAJ VERMEK İSTİYORUZ"
"Rakibimizi izledik ve gerekenleri çalıştık. Ne yapmak istediklerini tahmin edebiliyoruz. Spartak Trnava maçında hocalarıyla karşı karşıya geldik. Çok hırslı, bu maça özel açıklandığına dair açıklamaları var. Taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçmişteki gibi iyi mücadele ve iyi futbol için çalışıyorum. İlk resmi maçımızda taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek istiyoruz."
"OYUNCULARA SÖYLEDİKLERİM KESKİN VE NET"
"Oyuncularımız, ne istediğimi iyi biliyor. Söylediklerim keskin ve net. Bu oyuna alışıklar ve istediklerimi kolayca yapabilecek durumdalar. Yeni gelen oyuncular da çok mutlu ve oyunu benimsediklerini söylediler."
GREENWOOD VE AKE AÇIKLAMASI
"Mason Greenwood ve Nathan Ake, yarın kadroda olacak. Oynayıp oynamayacaklarına maç sabahı karar vereceğiz. Greenwood tam hazır değil, Ake oynayabilir.
"ASENSIO HAZIR DEĞİL"
"Asensio yarın ilk 11'de olmayacak çünkü yüzde yüz hazır değil henüz. Yüzde yüz hazır olduğunda kadrodaki yerini alacaktır."
"FENERBAHÇE, ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNALE KADAR GİTMELİ"
"Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bunu uzun yıllar sonra başarmak istiyoruz. Ayrıca kulüp kasasına para girecek. Camia mutlu olacak. Çeyrek final, yarı final... Buralara kadar gitmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu transferler karşılığında bunları yapmamız lazım."