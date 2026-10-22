İsmail Kartal için derbi kehaneti. "1-0 kazansa bile gider"
22.10.2026 10:38
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geri sayım başlarken İsmail Kartal için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
"1-0 KAZANSA BİLE GİDER"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag beraberliği sonrası taraftarın istifa tezahüratlarına maruz kalmıştı.
Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'de bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir iddia ortaya attı.
Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine kaybetmesi halinde deneyimli teknik adamla yolların ayrılacağını öne süren Metin, “Galatasaray 1-0 kazansa bile İsmail Kartal gider.” ifadelerini kullandı.
İSTİFA ÇAĞRISINA YANIT
Kartal, Slavia Prag beraberliği sonrası taraftarın istifa tezahüratlarına karşı açıklama yapmıştı.
Taraftarların istifa çağrısına ilişkin de konuşan Kartal, "Futbolda bunlar var. Bugün istifa diye bağırdılar. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Onu kazanırız. İlerleyen maçları kazanırız, taraftarımızla barışırız." diyerek sözlerini tamamladı.
"GALATASARAY'I YENER TARAFTARIMIZLA BARIŞIRIZ" DEMİŞTİ
Kartal, istifa çağrıları için Galatasaray derbisini barışma fırsatı olarak gösterdi.
"Önümüzde çok önemli bir maç var. Derbi var, kazanırız, sonrasında yine kazanırız, taraftarlarımızla barışırız." diyen Kartal şöyle konuşmuştu:
"Ligde oynanacak Galatasaray derbisine ilişkin de konuşan tecrübeli teknik adam, “Biz büyük takımız. Derbilere de alışığız. 5 gün içinde gayet iyi çalışıp, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için en iyisini yapacağız.”
DAHA ÖNCE İSTİFA ETTİ, KABUL EDİLMEDİ
Fenerbahçe'nin 7 Haziran'daki kongresinde göreve gelen Başkan Aziz Yıldırım, 18 Haziran'da takımın başına sürpriz bir şekilde İsmail Kartal'ı getirmişti. Herkesin beklentisi Aykut Kocaman iken yapılan bu tercihin nedenleri de hala bilinmiyor ama "99 puanlı sezon" olarak bilinen 2023-24'te oynattığı futbolla taraftarın gözdesi haline gelen İsmail Kartal'ın ismi camiada olumlu karşılanmıştı.
Beşiktaş yenilgisi ve teknik direktörler araındaki taktik savaşını Italiano'nun kazanması ise özellikle sosyal medyada İsmail Kartal aleyhine bir dalgaya sebep oldu.
Başkan Aziz Yıldırım'ın maç sonu yaptığı açıklamalar da gerginliği azaltmadı. Ve Roma maçı İsmail Kartal için son çıkış olarak lanse edildi ve hatta bu süreçte yabancı bir teknik adamın menajeri ile İstanbul'da görüşüldüğü iddiası da ortaya atıldı. Ancak tecrübeli teknik adam maç taktiği ile Gasperini gibi bir ustaya üstünlük sağlarken geriye düşmesine rağmen farklı galibiyeti kaçıran taraf Fenerbahçe olmuştu.
1-1'lik skor ve futbol yüzleri güldürse de Kartal'ın istifa kararı yine büyük bir şok dalgasına neden oldu. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Montella, Conceicao, Steven Gerard gibi isimler dillerde dolaşırken, İsmail Kartal açıklandığı gibi takımın başında idmana da çıkmadı.
Fenerbahçe'den bir anda "İsmail Kartal görevinin başında" açıklaması yapıldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın bire bir görüştüğü Kartal'ı ikna ettiği ifade edildi.