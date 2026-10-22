İsmail Kartal için derbi kehaneti. "1-0 kazansa bile gider"

Fenerbahçe'nin 7 Haziran'daki kongresinde göreve gelen Başkan Aziz Yıldırım, 18 Haziran'da takımın başına sürpriz bir şekilde İsmail Kartal'ı getirmişti. Herkesin beklentisi Aykut Kocaman iken yapılan bu tercihin nedenleri de hala bilinmiyor ama "99 puanlı sezon" olarak bilinen 2023-24'te oynattığı futbolla taraftarın gözdesi haline gelen İsmail Kartal'ın ismi camiada olumlu karşılanmıştı.



Beşiktaş yenilgisi ve teknik direktörler araındaki taktik savaşını Italiano'nun kazanması ise özellikle sosyal medyada İsmail Kartal aleyhine bir dalgaya sebep oldu.

Başkan Aziz Yıldırım'ın maç sonu yaptığı açıklamalar da gerginliği azaltmadı. Ve Roma maçı İsmail Kartal için son çıkış olarak lanse edildi ve hatta bu süreçte yabancı bir teknik adamın menajeri ile İstanbul'da görüşüldüğü iddiası da ortaya atıldı. Ancak tecrübeli teknik adam maç taktiği ile Gasperini gibi bir ustaya üstünlük sağlarken geriye düşmesine rağmen farklı galibiyeti kaçıran taraf Fenerbahçe olmuştu.

1-1'lik skor ve futbol yüzleri güldürse de Kartal'ın istifa kararı yine büyük bir şok dalgasına neden oldu. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Montella, Conceicao, Steven Gerard gibi isimler dillerde dolaşırken, İsmail Kartal açıklandığı gibi takımın başında idmana da çıkmadı.



Fenerbahçe'den bir anda "İsmail Kartal görevinin başında" açıklaması yapıldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın bire bir görüştüğü Kartal'ı ikna ettiği ifade edildi.