İsmail Kartal idmana çıktı, ilk fotoğraflar paylaşıldı
12.09.2026 15:27
Fenerbahçe bugün yapılan idmandan İsmail Kartal'ın olduğu fotoğrafları yayınladı.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor.
İdmandan fotoğraflar yayınlandı.
Sarı lacivertlilerden şu açıklama yapıldı:
“Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor.”
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında dün akşam Roma ile karşılaştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.
Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
DEVAM KARARI RESMİ OLARAK AÇIKLANDI
Oğuz Çetin, Kartal ile görüştü ancak bu toplantı sonrası tecrübeli çalıştırıcı istifa kararından vazgeçmedi.
Gün içerisinde Fenerbahçe ile İsmail Kartal'ın yollarının ayrıldığına dair iddialar da ortaya atıldı.
Daha sonra Aziz Yıldırım, Kartal ile kulüp binasında bir araya geldi.
Yapılan görüşmede Yıldırım'ın Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi ve kulüpten devam kararı resmi olarak duyuruldu.