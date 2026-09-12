İsmail Kartal idmana çıktı, ilk fotoğraflar paylaşıldı

Oğuz Çetin, Kartal ile görüştü ancak bu toplantı sonrası tecrübeli çalıştırıcı istifa kararından vazgeçmedi.

Gün içerisinde Fenerbahçe ile İsmail Kartal'ın yollarının ayrıldığına dair iddialar da ortaya atıldı.

Daha sonra Aziz Yıldırım, Kartal ile kulüp binasında bir araya geldi.

Yapılan görüşmede Yıldırım'ın Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi ve kulüpten devam kararı resmi olarak duyuruldu.