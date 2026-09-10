İsmail Kartal istifa etti, Fenerbahçeli yıldız şaşkına döndü. "Nasıl yani?"
10.09.2026 22:53
Fenerbahçe'de Roma maçının sona ermesiyle birlikte teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa etmesi, takımın yıldız ismini şaşırttı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Roma ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından görevinden istifa etti.
Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken istifa haberini aldı.
Kendisine sorulan "İsmail Kartal istifa etti, size bir şey söyledi mi?" sorusuna "Ne demek istiyorsunuz?" şeklinde cevap veren Brown, "Bunu bilmiyordum." dedi.
İngiliz futbolcunun oldukça şaşırmış görüntüsü, sosyal medyanın gündemine oturdu.