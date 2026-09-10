İsmail Kartal istifa etti, Fenerbahçeli yıldız şaşkına döndü. "Nasıl yani?"

Kendisine sorulan "İsmail Kartal istifa etti, size bir şey söyledi mi?" sorusuna "Ne demek istiyorsunuz?" şeklinde cevap veren Brown, "Bunu bilmiyordum." dedi.

İngiliz futbolcunun oldukça şaşırmış görüntüsü, sosyal medyanın gündemine oturdu.