İsmail Kartal kararını verdi, kariyerine yurt dışında devam edecek

Kartal, Galatasaray derbisi sonrası son basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:



"“Beklentilere cevap veremedik. Taraftarlarımızı üzdük. Bütün sorumluluk ben ve ekibimde. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Tüm sorumluluk bende. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz.”