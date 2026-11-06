İsmail Kartal kararını verdi, kariyerine yurt dışında devam edecek
06.11.2026 08:50
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz teklif alan İsmail Kartal, kariyerinini yeniden yurt dışında sürdürecek.
YENİDEN İRAN
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisindeki kötü futbol ve mağlubiyet sonrası İsmail Kartal görevinden ayrılmıştı.
İran'dan yeniden teklif alan Kartal bu teklife sıcak bakıyor ve kısa sürede imzayı atabilir.
ÜLKE AYNI TAKIM BAŞKA
Tecrübeli teknik adamın, bu kez Tractor FC'den resmi teklif aldı ve görüşmelere başladı.
Fanatik'in haberine göre; Kartal, Tractor FC'nin teklifine sıcak bakıyor. Ekibini hazırlayan Kartal'ın kısa süre içerisinde olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
Kartal, 27 Ocak 2025 tarihinde Persepolis FC'ye imza atmış ve bir sezonu burada tamamlamıştı.
SON BASIN TOPLANTISI ÖZÜRLE BİTMİŞTİ
Kartal, Galatasaray derbisi sonrası son basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:
"“Beklentilere cevap veremedik. Taraftarlarımızı üzdük. Bütün sorumluluk ben ve ekibimde. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Tüm sorumluluk bende. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz.”
FENERBAHÇE'DE SON DÖNEMİ
Kartal, Haziran 2026'da 1 yıllık sözleşmeyle dördüncü kez yuvasına geri döndü. Ancak bu dönem onun için kolay geçmedi. Zira başkanlığa geri dönen Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ile anlaşmıştı. Ancak 1 gecede işler değişti ve İsmail Kartal göreve geldi. İlk çatışma transferde yaşandı. Gidecek, kalacak futbolcular tartışıldı. Asensio krizi Kartal'ı daha lig başlamadan yaraladı.
KREDİLER TÜKENDİ
Takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmasına rağmen Başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine destek vermediğini düşünen Kartal'ın yakın çevresine de "Bir tane yıldız istedim. Onu bile almadılar. Kalmasını istediğim futbolcuları yolladılar, gitsin dediklerimi tuttular" şeklindeki serzenişlerinin de Başkan ve yönetim katında duyulması gerginlik yarattı.
Roma maçından sonra "su şişesi" bahanesiyle sunulan istifa kabul edilmese de Galatasaray derbisindeki yenilgiden sonra Kartal'ın kredisi de tükendi.