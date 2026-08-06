İsmail Kartal, Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı konuşmayı açıkladı. "Gerekeni söyledim"
06.08.2026 00:05
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz maçı sonrasında açıklama yaptı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı ağırladı.
Kadıköy'de oynanan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Kartal'ın sözleri:
"RÖVANŞTA 0-0 GİBİ OYNAYACAĞIZ"
"Sturm Graz'a çok iyi çalıştık ve çok iyi analiz ettik. Sahada istediklerimizi yapmaları ekip olarak bizi çok mutlu etti. İki aşamalı bir maç, 2-0 kazandık ama Şampiyonlar Ligi maçları zordur. İkinci maça 0-0 gibi hazırlanacağız ve aynı ciddiyetle oynayarak turu geçmek istiyoruz. Taktik disiplinden vazgeçmedik ve oyunumuzu oyuncularımız benimsemeye başladı. Gelişiyoruz ama daha yolumuz var. 4-0 bitebilirdi, pozisyon vermeden bitirdik ve bu anlamda çok mutluyum."
"GREENWOOD'DAN BEKLENEN GOLLER"
"Mason Greenwood çok güzel bir gol attı, kendisinden beklenen goller... Mason Greenwood, Marco Asensio da iyi performans ortaya koydu. Yavaş yavaş geliyoruz."
"YÜZDE 10 DAHA YUKARI ÇIKMALIYIZ"
"Fizik olarak yüzde 75, yüzde 80'lerdeyiz... Yüzde 10 daha yukarı çıkıp, oralarda kaldığınız zaman sezonu o şekilde götürebilirsiniz."
"KANTE'NİN DÖNÜŞÜ VE GUENDOUZI İLE UYUMU..."
"Topu geri kazanma süremizden çok memnunum ve çok mutluyum. N'Golo Kante'nin gelmesi sonrası Matteo Guendouizi ile birlikte uyumları... Merkezi çok iyi kapattık. Topun hızını arttırdık ve rakibi geriye yaslandırdık."
"TALISCA GÖREVİNİ YAPIYOR"
"Vedat Muriqi sakat, Cherif'in de sakatlığı vardı ve tam hazır değildi. Talisca verdiğimiz görevi layıkıyla yerine getiriyor. Gelişmelere göre devam edeceğiz. Onu da bir şekilde değerlendiririz."
"ÖZEL BİR TOPLANTI YAPTIK"
"Dün gece çok özel toplantı yaptık, orada oyunculardan da geri bildirimler oldu. Taktiksel olarak toplantılar yaptık, oyunumuzla ilgili... Bunların her gün sahada ortaya çıkması bizi çok mutlu ediyor. Daha gidecek yolumuz var."
"KEREM İLE KONUŞTUK"
"Kerem Aktürkoğlu çok önemli oyuncumuz. İlk yarı birkaç top kaybı yaptı ve soyunma odasında konuştuk. "Topu tutman ve baskılara yardım etmen lazım" dedim ve o da yerine getirdi. Çok güzel bir maç çıkarttı. Çok özverili bir çocuk, kendisini tebrik ederim."
"KALİTESİNİ TARTIŞMAYA GEREK YOK"
“Mason Greenwood'un zaten kalitesini tartışmaya gerek yok. Onun kalitesini bilerek transfer ettik. Başkana ve yönetime teşekkür ederim, çok büyük mücadele verildi. Antrenmanda ne istersek yapıyor. Çok da mütevazi bir çocuk... Seviye olarak yüzde 70'lerde, en iyisini yapmaya çalışıyor. Bir hafta sonra yüzde 100'e yakın hazır olur.”