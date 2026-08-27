İsmail Kartal, maç sonu ateş püskürdü. "İsim isim açıklayacağım"
27.08.2026 00:51
Son Güncelleme: 27.08.2026 01:18
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 3-1'lik üstünlük sağlayarak adını Devler Ligi'ne yazdırdı.
Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne götüren teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Kartal'ın sözleri:
"ANLAMAK İSTEYENLER ANLADI"
"İlk maçta bunların yani daha sonuçla ayrılabilirdik. Kendi taraftarımızın önünde, kendi evimizde.. Bu maçların iki ayaklı olduğunu söyledim. O maça daha fresh çıksak, daha farklı olabilirdi. Anlamak isteyenler anladı, anlamak istemeyenler bizi linçledi. Önemli değil. Biz çok çalışıyoruz. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'ne girebileceğimizi biliyorduk."
"KORKMADIK, CESURCA OYNADIK"
“Çok rahattık. Korkmadan, cesurca oynadık. İkinci devre başında 3-4 net daha vardı. Bir penaltı vardı, verse maç kopacak. Uzun yıllar sonra burada kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak gurur verici. ”
"ÇOK ÖNEMLİYDİ"
"Fenerbahçe camiası ve Türk futbolu için çok önemliydi. Ekonomi ve ligde şampiyonluk yarışında bize motivasyon sağlayacak."
"FUTBOLCULAR BİZE İNANIYOR"
"Gece ve gündüz, Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi futbol oynatırım diye düşünüyorum. Çalışmadığımız anlarda arkadaşlarımı yurt dışına göndererek hep kendimizi resetledik, kendimizi yeniledik. Futbolcular bize inanıyor ve güveniyor. Bunu hep birlikte başardık."
"BİZE BÜYÜK SAYGI DUYUYORLAR"
"Oyuncular idmanda yenilikleri görüyor, dünya futbolundan geri olmadığımızı... Bu işe ekip olarak hazır olduğumuzu görüyorlar. Futbolcularla aramızda hiçbir sorun yok ve bize çok büyük saygı duyuyorlar. Ne diyeyim yani... Oyuncularımı kutluyorum."
"İSİM İSİM AÇIKLAYACAĞIM"
"Objektif eleştiriye açığız ama linçlemek, itibarsızlaştırmak, yalan yanlış haberler... Buna karşıyım. O işleri çok fazla takip etmiyorum. Bizim ülkede başarı ve başarısızlığı çok abartıyoruz. Ekip olarak ne yaptığımızı biliyoruz. 99 puanı da bu ekiple aldım! Bugün de bu ekiple kazandık! Bizi itibarsızlaştırmak için ekibi zayıf diyorlar. Bunları yapanlar bir de Fenerbahçeliyiz diyorlar. Gerçekten Fenerbahçeliyseniz, bu desteğinizi gösterin, görelim! Bizimle misiniz, değil misiniz? Yakında isim isim açıklayacağım taraftara, kim gerçek Fenerbahçeli, kim değil? Herkes görecek! Böyle Fenerbahçelilik mi olur? Başkana, antrenöre saldırı... Neyse... Bunları bırakıp işimize dönelim. Kendi işimize döneceğiz. Siz sorduğunuz için söyledim. Belki kulaklarına gider."