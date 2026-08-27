İsmail Kartal, maç sonu ateş püskürdü. "İsim isim açıklayacağım"

"Objektif eleştiriye açığız ama linçlemek, itibarsızlaştırmak, yalan yanlış haberler... Buna karşıyım. O işleri çok fazla takip etmiyorum. Bizim ülkede başarı ve başarısızlığı çok abartıyoruz. Ekip olarak ne yaptığımızı biliyoruz. 99 puanı da bu ekiple aldım! Bugün de bu ekiple kazandık! Bizi itibarsızlaştırmak için ekibi zayıf diyorlar. Bunları yapanlar bir de Fenerbahçeliyiz diyorlar. Gerçekten Fenerbahçeliyseniz, bu desteğinizi gösterin, görelim! Bizimle misiniz, değil misiniz? Yakında isim isim açıklayacağım taraftara, kim gerçek Fenerbahçeli, kim değil? Herkes görecek! Böyle Fenerbahçelilik mi olur? Başkana, antrenöre saldırı... Neyse... Bunları bırakıp işimize dönelim. Kendi işimize döneceğiz. Siz sorduğunuz için söyledim. Belki kulaklarına gider."