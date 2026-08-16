İsmail Kartal maç sonunda açıkladı. "Hiç böylesini beklemiyorduk"
16.08.2026 00:15
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lilk yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Kartal'ın sözleri:
"DERS ÇIKARMALIYIZ"
"Sonuçta bunun aslında konuşacak bir tarafı yok. Bu takım, bu değil! Zorluk derecesi yüksek maçlarda verilen mücadele, oyun ortada. İlk gol kendi kendimize yaptığımız hatadan bir gol yedik. Tamam olabilir. Tekrar ikinci üçüncü gol için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlayamadık. İkinci golü hazırlıksız yakalanınca yedik. Rakibin iştahı arttı, daha çok mücadele etmeye başladılar. Doğaldir, normaldir. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hepimizin ders çıkarması gerekiyor."
"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"
"Ayağımızdaki topu rakibe verip gol yedik. İkinci golde stoperlerin arasına bir kişi girdi, golü attı. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz."