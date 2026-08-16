İsmail Kartal maç sonunda açıkladı. "Hiç böylesini beklemiyorduk"

"Sonuçta bunun aslında konuşacak bir tarafı yok. Bu takım, bu değil! Zorluk derecesi yüksek maçlarda verilen mücadele, oyun ortada. İlk gol kendi kendimize yaptığımız hatadan bir gol yedik. Tamam olabilir. Tekrar ikinci üçüncü gol için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlayamadık. İkinci golü hazırlıksız yakalanınca yedik. Rakibin iştahı arttı, daha çok mücadele etmeye başladılar. Doğaldir, normaldir. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hepimizin ders çıkarması gerekiyor."