İsmail Kartal'dan Asenio ve Mert Müldür açıklaması. "4-5 hafta içinde iyileşecek"

Uzun süredir resmi maçlardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş'ın fiziksel olarak iyi seviyeye geldiğini de ifade eden Kartal, Romelu Lukaku'nun çok iyi bir profesyonel olduğunu ve kısa süre içinde gerçek performansına ulaşacağını kaydetti.

Brezilyalı kaleci Ederson'a dair soruya Kartal, "Sezon başı kendisiyle görüştüm. Bana mutlu olduğunu söyledi, biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. Kendisinden isteklerimi söyledim. Başarılı oldukça öz güveni arttı. Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi ve kendisi de çok mutlu." yanıtını verdi.

Öte yandan, futbol direktörü Oğuz Çetin ile çok iyi anlaştıklarını ve gayet iyi çalıştıklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, genç stoper Kojo Oppong'u eski futbolcusu Alexander Djiku'nun desteğiyle transfer ettiklerini de sözlerine ekledi.