İsmail Kartal'dan Asensio ve erteleme cevabı. "Yönetim çalışıyor"
19.08.2026 00:58
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız temsilcisi Lyon'u ağırladı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve tur, Fransa'daki rövanşa kaldı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Kartal'ın sözleri:
"SADECE BİR MAÇIMIZ VAR"
"Bugün maça iyi başladık. Oyuncularım taktik disipline bağlı bir şekilde maç başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Güzel pozisyonlara da girdik. Onun için oyuncularım gerçekten bugün Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanması gerektiğini bilerek oynadılar bugün. Maç berabere bitti. Kazanabilirdik de ama sonuçta bugün iyi bir oyunla güzel bir disiplinli bir taktik disipline bağlı bir şekilde mücadele ettiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci maç için burada bir avantajlı skor elde edemesek de maç 1-1 berabere bitti. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmemiz için önümüzde sadece bir maç var. Orada da inşallah güzel bir oyunla maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bugün maç başından sonuna kadar taraftarlarımız bizi muhteşem bir şekilde desteklediler. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci maçta da dediğim gibi iyi futbol oynayıp iyi mücadele ederek Şampiyonlar Ligi'ne girerek onları mutlu etmek istiyoruz."
"RÖVANŞA KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"
"Tesislerde statik, teorik anlamda çalıştık görsel olarak. Herkese rakibin ne olduğunu, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Dersimize hep beraber iyi çalıştık. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı çok güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ambiyans ortaya çıkardılar. Rövanşa kazanmak için gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve bu muhteşem taraftarlarımızı da mutlu etmek istiyoruz."
ASENSIO CEVABI
"Asensio bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece rakibe göre oynaması gerekenleri oynattık. Asensio'yu oynatmak planlarımızda vardı. Bu şekilde gelişti."
ERTELEME YANITI
Soru: "Konyaspor maçı ertelenecek mi?"
İsmail Kartal: "Bu konuyla ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor. Oradan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz."