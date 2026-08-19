İsmail Kartal'dan Asensio ve erteleme cevabı. "Yönetim çalışıyor"

"Bugün maça iyi başladık. Oyuncularım taktik disipline bağlı bir şekilde maç başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Güzel pozisyonlara da girdik. Onun için oyuncularım gerçekten bugün Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanması gerektiğini bilerek oynadılar bugün. Maç berabere bitti. Kazanabilirdik de ama sonuçta bugün iyi bir oyunla güzel bir disiplinli bir taktik disipline bağlı bir şekilde mücadele ettiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci maç için burada bir avantajlı skor elde edemesek de maç 1-1 berabere bitti. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmemiz için önümüzde sadece bir maç var. Orada da inşallah güzel bir oyunla maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bugün maç başından sonuna kadar taraftarlarımız bizi muhteşem bir şekilde desteklediler. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci maçta da dediğim gibi iyi futbol oynayıp iyi mücadele ederek Şampiyonlar Ligi'ne girerek onları mutlu etmek istiyoruz."