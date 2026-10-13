İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı için iddialı sözler. "Puan kaybını düşünmüyoruz"
13.10.2026 23:58
Aston Villa maçı öncesi konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, "Tüm planlarımızı galibiyet üstüne kurduk" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine kurduklarını söyledi.
Maçın oynanacağı Villa Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Yarınki maçla ilgili hazırlıklarımızı bitirdik. Uzun yolculuğumuz nedeniyle son antrenmanımızı İstanbul'da yaptık. Oyuncuların daha iyi dinlenebilmesi için bu kararı aldık. Karşımızda iyi bir takım var. Biz de iyi durumdayız. Yarın inşallah burada hep beraber disiplinli oynayarak bu takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa o mücadeleyi verip elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"
Kartal şöyle devam etti: “Biz puan kaybı düşünmüyoruz. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz, oyuncularıma ve takıma güveniyorum. Ciddi ve güçlü bir takım fakat bu takımlara karşı nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. İyi çalıştık. İstediğimizi alarak gitmek istiyoruz. Slavia Prag ve Liverpool ile oynayacağız. Biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Futbol bu tabii, rakibimize saygı duyuyoruz. Ciddi rakip, sert bir takım. Kendi taraftarları önünde oynayacaklar. Kazanmak için tüm stratejimizi ortaya koyacağız, kazanamazsak yenilmemek de önemli olacak.”
"BAZI OYUNCULAR DİNLENECEK"
"Yarın duruma bakacağız. Sağlık ekibiyle de toplantı yaparak ona göre karar vereceğiz" diyerek sözlerine devam eden Kartal, "Yarın belki bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Sakatlık riskini minimuma indirmek hem de dinlenmiş oyuncularla oynamak mecburiyetindeyiz. Takım bütünlüğünü de korumamız lazım. Takım içindeki adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Oyuncuları yeri zamanı geldiğinde oynatmayı planlıyoruz. Bunu bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
ARCHIE BROWN: ASIL GÖREVİM SAVUNMA
İsmail Kartal'la beraber basın toplantısına katılan Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Archie Brown, hücum katkısı vermekten mutlu olduğunu belirterek, asıl görevinin savunma olduğunu söyledi.
Brown, "Yarınki maç herkesin beklediği bir maç ve antrenmanlarımızı yapıp ligde de bazı sonuçlar aldık. Kadromuz bir sonraki aşamaya geçmek için güvene sahip. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı istiyorduk. Her anı ve her maçı bizim takım olarak seviyemizi göstermek için kullanmamız gerekiyor. Yarın için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
EVDE OLMAK GÜZEL
Doğduğu şehre gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Brown, sözlerini şöyle tamamladı:
"Evde olmak, ailemin olduğu şehirde olmak çok güzel. Aynı zamanda ailemle bir araya gelmek için burada değilim, 3 puan için buradayım. Son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Amacım bu. Antrenörünüzün kim olduğuna bağlı olarak kendi rolünüz değişebiliyor. Ofansif olarak katkılarımın olmasından memnunum ama benim asıl görevim savunma. Esas odaklandığım bu. Geri kalan her şey bir artı olacak."