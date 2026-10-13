İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı için iddialı sözler. "Puan kaybını düşünmüyoruz"

İsmail Kartal'la beraber basın toplantısına katılan Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Archie Brown, hücum katkısı vermekten mutlu olduğunu belirterek, asıl görevinin savunma olduğunu söyledi.

Brown, "Yarınki maç herkesin beklediği bir maç ve antrenmanlarımızı yapıp ligde de bazı sonuçlar aldık. Kadromuz bir sonraki aşamaya geçmek için güvene sahip. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı istiyorduk. Her anı ve her maçı bizim takım olarak seviyemizi göstermek için kullanmamız gerekiyor. Yarın için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

EVDE OLMAK GÜZEL

Doğduğu şehre gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Brown, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evde olmak, ailemin olduğu şehirde olmak çok güzel. Aynı zamanda ailemle bir araya gelmek için burada değilim, 3 puan için buradayım. Son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Amacım bu. Antrenörünüzün kim olduğuna bağlı olarak kendi rolünüz değişebiliyor. Ofansif olarak katkılarımın olmasından memnunum ama benim asıl görevim savunma. Esas odaklandığım bu. Geri kalan her şey bir artı olacak."