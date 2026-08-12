İsmail Kartal'dan ayrılık sorusuna "Yönetimle arasında bazı şeyler var" cevabı
12.08.2026 00:30
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz maçı sonrasında konuştu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, Avusturya'da oynanan müsabakadan 1-0 galip ayrıldı ve toplam skorda 3-0'lık üstünlüğü sağlayarak adını play-off turuna yazdırdı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Kartal'ın sözleri:
"DAHA FARKLI BİR MAÇ OLABİLİRDİ"
"İlk yarı dört tane net gol pozisyonumuz vardı, daha farklı maç olabilirdi. Önümüze bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girmedik, Lyon ile oynayacağız ve iki maçımız var. Onun için çalışmalarımız devam edecek. Ligdeki Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok fazla ara yok, yoğun maç programı var. Oyuncuları ne kadar dinlendireceğiz? Bunun için de çalışacağız ve üstesinden geleceğiz."
"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"
"Taraftarımıza teşekkür ederim. Yine bizi desteklediler. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar ve olağanüstü destek veriyorlar. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve onları mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zordur ama üstesinden geleceğiz."
FRED CEVABI
Soru: "Maç sonu Fred'in veda eder gibi bir durumu vardı... Kalacak mı gidecek mi?"
İsmail Kartal: "Fred konusu hakkında yönetimimiz ve transfer komitesi çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir. Zamanımız var, bakalım ne olacak."