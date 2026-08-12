İsmail Kartal'dan ayrılık sorusuna "Yönetimle arasında bazı şeyler var" cevabı

"İlk yarı dört tane net gol pozisyonumuz vardı, daha farklı maç olabilirdi. Önümüze bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girmedik, Lyon ile oynayacağız ve iki maçımız var. Onun için çalışmalarımız devam edecek. Ligdeki Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok fazla ara yok, yoğun maç programı var. Oyuncuları ne kadar dinlendireceğiz? Bunun için de çalışacağız ve üstesinden geleceğiz."