İsmail Kartal'dan dikkat çeken Aykut Kocaman cevabı. "Aynı durumları ben de yaşadım"
29.06.2026 11:24
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Topuk Yaylası'nda açıklamalarda bulundu.
Yeni sezon çalışmalarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kartal, daha önce teknik direktörlük için adı geçen Aykut Kocaman'la ilgili de konuştu.
İşte Kartal'ın sözleri:
"TARAFTARIN İSTEĞİNİ BİLİYORUM"
"Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz."
"BENİM İÇİMDE BİR BURUKLUK OLMAZDI"
"Aykut Hoca benim çok sevdiğim, yakın bir arkadaşım. Göreve gelseydi onun adına da en az kendi adım kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür. Aykut Kocaman çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu, nasip kısmet işi. Aykut hoca yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum."
"AYNI DURUMLARI BEN DE YAŞADIM"
"Kendisiyle en son, ben göreve gelmeden önce konuşmuştuk. Daha önceki dönemde hak ettiği şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı durumları ben de yaşadım. Ancak bunun muhatabı ben değilim."
"ESKİ FUTBOLCULARIMLA GÖRÜŞÜYORUM"
"Eski futbolcularımın hepsiyle görüşüyorum. Tadic, 2 günlüğüne İstanbul'a ziyarete gelecek. Tadic 45 yaşına kadar oynar. Dün Djiku aradı. Hepsi ziyarete gelecekler. Buradaki futbolcularla da görüşüyorlarmış. Emre (Kartal) üzerinden daha çok konuşuyorlar."