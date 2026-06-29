İsmail Kartal'dan dikkat çeken Aykut Kocaman cevabı. "Aynı durumları ben de yaşadım"

"Aykut Hoca benim çok sevdiğim, yakın bir arkadaşım. Göreve gelseydi onun adına da en az kendi adım kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür. Aykut Kocaman çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu, nasip kısmet işi. Aykut hoca yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum."