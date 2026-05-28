İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için açıklama geldi. "Şartlar ne olursa olsun"
28.05.2026 14:31
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulüple ilgili konuştu.
Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonuna yeni başkanı, teknik direktörü ve transferleriyle girecek olan Fenerbahçe için hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimi öncesi yeni sezonda takımın başına geçeceğine dair iddialar gündeme gelen İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.
Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Kartal, şu sözleri sarf etti:
"HERHANGİ BİR TEKLİF OLMADI"
"İki başkan adayıyla da bugüne kadar herhangi bir görüşme gerçekleştirmedim, bana ulaşan resmi ya da gayriresmi bir teklif de olmadı. Ancak konu Fenerbahçe olduğunda, bunu yalnızca bir görev, makam ya da pozisyon meselesi olarak değerlendiremiyorum. Çünkü Fenerbahçe benim için sıradan bir kulüp değil; çocukluğum, aidiyetim, yuvam ve kendimi ait hissettiğim camiadır."
"BİR GÖNÜL MESELESİ"
"Ben hiçbir zaman Fenerbahçe’ye ne katabilirim hesabından önce, Fenerbahçe bana ne hissettiriyor tarafında oldum. Bu arma için fedakarlık yapmak, emek vermek ya da sorumluluk almak benim için bir beklenti değil, bir gönül meselesidir."
"ELİMDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDERİM"
"Bugün de herhangi bir makam, unvan ya da kişisel beklenti içerisinde değilim. Şartlar ne olursa olsun, Fenerbahçe’nin menfaatleri söz konusu olduğunda elimden gelen desteği vermeye devam ederim. Çünkü bazı bağlar anlatılmaz, yaşanır. Fenerbahçe benim için tam olarak böyle bir yer; camiam, ailem ve yuvam."