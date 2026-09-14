İsmail Kartal'dan istifadan dönüş süreci sonrası ilk sözler. "Beni çok üzmüştü"
14.09.2026 19:17
Son Güncelleme: 14.09.2026 19:20
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, istifadan dönüş sürecine dair ilk defa konuştu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, istifadan dönüş sürecine ilişkin ise ilk kez konuştu.
İşte Kartal'ın sözleri:
"KAFAMA ŞİŞE GELDİ, BU BENİ ÇOK ÜZDÜ"
"Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz."
NELER YAŞANMIŞTI?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Roma ile karşılaşmıştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklamıştı.
Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Kulübümün önünü açmak için geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
İsmail Kartal'ın kararına sert tepki gösteren Aziz Yıldırım, “İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor." demişti.
Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini belirtip “Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!” ifadelerini kullanmıştı.
SON GÖRÜŞME SONRASI TAKIMDA KALDI
Önce futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüştü ancak bu toplantı sonrası tecrübeli çalıştırıcı istifa kararından vazgeçmedi.
Gün içerisinde Fenerbahçe ile İsmail Kartal'ın yollarının ayrıldığına dair iddialar da ortaya atıldı.
Daha sonra akşam saatlerinde kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Kartal ile kulüp binasında bir araya geldi.
Yapılan görüşmede Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi ve kulüpten resmi açıklama yapıldı.