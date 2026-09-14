İsmail Kartal'dan istifadan dönüş süreci sonrası ilk sözler. "Beni çok üzmüştü"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Roma ile karşılaşmıştı.

Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Kulübümün önünü açmak için geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın kararına sert tepki gösteren Aziz Yıldırım, “İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor." demişti.

Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini belirtip “Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!” ifadelerini kullanmıştı.