İsmail Kartal'dan Lyon öncesi tepki. "TFF kabul etmedi, mağdur olduk"
25.08.2026 19:38
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve turu Fransa'ya bırakmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Kartal'ın sözleri:
"OYUNCULARA HASRETİMİZİ ANLATTIM"
"Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Oyunculara "Birlikte oynayın ve cesur olun" dedim. 18 yıldır hasretimizi anlattım, ülke puanı için de kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız."
"KOLAY OLMAYACAK"
"Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23, biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."
"TFF KABUL ETMEDİ, MAĞDUR OLDUK"
"Gençlerbirliği maçında biz de rotasyon yaptık, milli oyuncular oynadı. 12 pozisyona girdik, 2 penaltımız verilmedi. Biz 2 buçuk gün sonra maça çıktık, Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız."
"EN İYİSİNİ YAPMAYA GELDİK"
"Eksiklerimiz, sakatlarımız var ama takımda oynamayan oyuncularımız için bu bir fırsat. Bizim için kayıp olmayacak, sahaya çıkan herkes elinden geleni yapacak. Biz buraya en iyisini yapmaya geldik. Lyon'a göre matematiklerimiz var. Her şeye çalışıyoruz, antrenman yapacağız ve ekip arkadaşlarımızla en doğru 11 için karar vereceğiz."