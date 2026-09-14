İsmail Kartal'dan maç sonu isyan. "Gaziantep'e yakışmıyor"
14.09.2026 22:38
Son Güncelleme: 14.09.2026 22:45
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş derbisinin ardından Gaziantep deplasmanından da puan kaybıyla ayrılan sarı-lacivertliler, 7 puanla 11. sırada yer aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Kartal'ın sözleri şu şekilde:
"HER ŞEYİ YAPTIK, GOL ATAMADIK"
"Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok, yeterli olan her şeyi yaptık ama bir gol atamadık."
"OYUNUN HAKKI GALİBİYETTİ"
"Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız."
"ZEMİN YÜZÜNDEN BAŞARAMADIK"
"İlk yarı zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık. Gol pozisyonlarına girdik, rakibi topla oynayarak koşturmak isterdik ama saha zemininden dolayı başaramadık. Rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık."
HAKEM İSYANI
"8 puan fark... İlk maçta verilmeyen 2 tane penaltı, doğru mu? Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız. Bu akşamki hakemi söyleyelim, 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size…"