İsmail Kartal'dan maç sonu itiraf. "Bu kadarını beklemiyorduk"
20.09.2026 19:54
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor maçı sonrasında konuştu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki müsabakadan 8-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Kartal'ın sözleri:
"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"
"Bu maçın sırrı... Sadece bir maç kazandık. Oyuncularımızla çok iyi iletişimdeyiz. Oyun olarak fiziksel, mental olarak gelişiyoruz her geçen gün. İpuçlarını vermiştim. Bugün bu kadar farklı kazanacağımızı tahmin etmiyorduk ama kazanacağımızı tahmin ediyorduk. Son 2 maçı kazanamamın verdiği bir baskı vardı. Bunu atmak için kazanmak istiyorduk iyi oyunla. Taraftarımızı mutlu edince onlardan daha çok biz mutlu oluyoruz."
"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRDİK"
"Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi hazırlandık, karşılığında iyi reaksiyon gösterdiler. Çok farklı bir galibiyet ettik. Bu bize moral oldu. Milli araya moralli girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum."
"REAKSİYON MAÇI DEMEYELİM"
"Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Gol ilk dakikada da gelebilir. Attığımız gollerden sonra Lukaku, Mason, Oğuz'un kaçırdığı net fırsatlar var. Futbolcularımız elinden gelenin en iyisini fazlasıyla yaptılar. Hep beraber hazırlandık. Bu futbolu, ligin sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek devam ederiz diye düşünüyorum. Reaksiyon maçı demeyelim. Bugüne kadar vurduğumuz toplar direkten dönüyordu, o oluyordu, bu oluyordu. Bugün gol oldu."