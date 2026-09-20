İsmail Kartal'dan maç sonu itiraf. "Bu kadarını beklemiyorduk"

"Bu maçın sırrı... Sadece bir maç kazandık. Oyuncularımızla çok iyi iletişimdeyiz. Oyun olarak fiziksel, mental olarak gelişiyoruz her geçen gün. İpuçlarını vermiştim. Bugün bu kadar farklı kazanacağımızı tahmin etmiyorduk ama kazanacağımızı tahmin ediyorduk. Son 2 maçı kazanamamın verdiği bir baskı vardı. Bunu atmak için kazanmak istiyorduk iyi oyunla. Taraftarımızı mutlu edince onlardan daha çok biz mutlu oluyoruz."