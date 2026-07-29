İsmail Kartal'dan maç sonunda itiraf. "Kadıköy'deki gibi yapamadık"

"Talisca çok yoruldu, artık top tutamayacak duruma geldi. Daha dinamik olan Musaba ve Oğuz'u alarak top tutup, birebirlerde rakibe etkili olması için aldık. Üzerimize gelmeye başladılar, oyunu her türlü riske ettiler. Çabuk oyuncularla birlikte ikinci, üçüncü golü atmayı denedik, olmadı. Sadece ön tarafta değil ilk devre, takımın genelinde... Biz pas yapan bir takımız, top bizde kalsın istiyoruz, kalmadı. Topu tutamadığımız için hem önde hem merkezde hem geride rakibi topun peşinde koşturamadık. İlk devre böyle bir eksik oldu. Bu yüzden baskı yedik. Eksik olan taraf buydu. Biz topu isteyen, topla oynayan bir takımdık ilk maçta. Bu maçta bunu çok fazla yapamadık."