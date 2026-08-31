İsmail Kartal'dan transfer mesajı. "Her şey olabilir"

"Sezon başından beri çalışıyoruz, kanat oyunlarımızın, beklerimizin, 6-8-10 ve forvet bağlantılarına çalışıyoruz. İlk devre bunları yaptık. Yapınca gol geldi. Daha fazla gol atabilirdik. Samsunspor'a karşı bunları yapmak zor. İyi, organize, koşan, mücadele eden bir takım. 3 puan için çok mutluyum. Oppong bizimle tek bir ter idmanına çıktı. Kendisini antrenmanlarda da göreceğiz. Antrenmanlara çıkmadı orada son dönemde, biraz antrenmansızdı. Göreceğiz, gelişmelere, maça, rakibe göre her ana Oppong oynayabilir."