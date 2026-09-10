İsmail Kartal'ın istifası sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama. "Ben ayrılana kadar burada olacak"
10.09.2026 23:05
Son Güncelleme: 10.09.2026 23:10
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasının ardından açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal istifa etti. Kartal, "Geri dönmemek kaydıyla görevimi bırakıyorum." dedi.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım, istifa haberi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yıldırım'ın sözleri şöyle:
"HABERİMİZ YOKTU"
"İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu."
"Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"
"İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR"
"Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek! Bekleyecek! Sonunda mayıs ayında şampiyon olacağız. İsmail Kartal görevinin başındadır ama camia da İsmail Kartal'a sahip çıksın! İsmail Kartal ile şimdi konuştum. Şişeyi söyledi, baskıyı söyledi. İlaç alıyorum dedi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail Kartal bizim evladımız. Ben Aziz Yıldırım olarak ve yöneticiler olarak, 20 senelik dönemimde 2 hoca hariç hiçbir tanesiyle sezon bitmeden bıraktığımı gördünüz mü, yaşadınız mı! O zaman devam! Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!"
"Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Biz desteğiz, biz yapmadık. Biz maddi yönden gelirler giderler üzerinden çalışıyoruz. Onun istediği biri varsa arkadaşlarla konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bazen de imkanlar var. Ben 200 milyona futbolcu alırım, hiç çekinmem alırım ama kulübe ne zarar verir."