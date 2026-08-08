İsmail Köybaşı için jübile. Göztepe-Trabzonspor maçı
08.08.2026 19:27
Son Güncelleme: 08.08.2026 20:59
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Ligin köklü ekipleri Göztepe ile Trabzonspor, her iki takımda da forma giyen A Milli Takım'ın eski futbolcularından İsmail Köybaşı'nın jübilesi için karşı karşıya geliyor.
Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki sezon öncesi son ve en ciddi prova olan özel karşılaşma saat 20.00'de başladı.
İki kardeş kulübün taraftarları maçı ilk kez ortak tribünlerde birlikte omuz omuza izliyor.
CANLI SKOR
GÖZTEPE 1-0 TRABZONSPOR
- Dakika: Maç başladı.
5. Dakika: İsmail Köybaşı; takım arkadaşlarının omzunda, gözyaşlarıyla yeşil sahalara veda etti.
22. Dakika: Trabzonspor'da sakatlanan yeni transfer Saviolo oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncunun yerine Metehan Mimaroğlu oyuna dahil oldu.
45+2. Dakika: Göztepe penaltı kazandı.
45+4. Dakika: Göztepe, Sonko'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Aral, Saviolo, Muçi, Onuachu.
Göztepe: Arda, Arda Okan, Taha, Sonko, İsmail, Matos, Miroshi, Antunes, Armstrong, Mputu, Henrique.
YILLAR SONRA GÖRKEMLİ VEDA
Türkiye'de jübile geleneği yıllar sonra ilk kez tekrar hayata geçirilirken, 37 yaşında yeşil sahalara veda ederek Göztepe'nin teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı eski takımlarını buluşturdu.
Trabzonspor’da 2022 yılında Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan İsmail Köybaşı, kariyerinin son 4 sezonunda forma giydiği Göztepe’de 2024’te 1’inci Lig’de takım kaptanı olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.
A Milli Takım'da 2016 Avrupa Şampiyonası dahil 28 maçta oynayan İsmail Köybaşı, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de yıllarca görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, son kez formayı sırtına geçirerek sahalara iki takım futbolcularının omuzlarında veda etti.