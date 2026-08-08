İsmail Köybaşı'nın jübile maçında kazanan Göztepe
08.08.2026 19:27
Son Güncelleme: 08.08.2026 22:07
İsmail Köybaşı için düzenlenen jübile maçında kazanan taraf Göztepe oldu.
Göztepe ile Trabzonspor, yeni sezon çalışmaları kapsamında İsmail Köybaşı'nın jübile maçında karşı karşıya geldi.
Isonem Park'ta oynanan müsabaka, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada penaltıdan Sonko ve 50. dakikada Janderson kaydetti. Trabzonspor'un sayısı ise 53'te Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İsmail Köybaşı, 5. dakikada oyundan alınarak jübilesini yaptı ve aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
İki kardeş kulübün taraftarları maçı ilk kez ortak tribünlerde birlikte omuz omuza izledi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
GÖZTEPE 2-1 TRABZONSPOR
- Dakika: Maç başladı.
5. Dakika: İsmail Köybaşı; takım arkadaşlarının omzunda, gözyaşlarıyla yeşil sahalara veda etti.
22. Dakika: Trabzonspor'da sakatlanan yeni transfer Saviolo oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncunun yerine Metehan Mimaroğlu oyuna dahil oldu.
45+2. Dakika: Göztepe penaltı kazandı.
45+4. Dakika: Göztepe, Sonko'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
50. Dakika: Göztepe, Janderson'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
53. Dakika: Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu'nun fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Aral, Saviolo, Muçi, Onuachu.
Göztepe: Arda, Arda Okan, Taha, Sonko, İsmail, Matos, Miroshi, Antunes, Armstrong, Mputu, Henrique.
YILLAR SONRA GÖRKEMLİ VEDA
Türkiye'de jübile geleneği yıllar sonra ilk kez tekrar hayata geçirilirken, 37 yaşında yeşil sahalara veda ederek Göztepe'nin teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı eski takımlarını buluşturdu.
Trabzonspor’da 2022 yılında Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan İsmail Köybaşı, kariyerinin son 4 sezonunda forma giydiği Göztepe’de 2024’te 1’inci Lig’de takım kaptanı olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.
A Milli Takım'da 2016 Avrupa Şampiyonası dahil 28 maçta oynayan İsmail Köybaşı, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de yıllarca görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, son kez formayı sırtına geçirerek sahalara iki takım futbolcularının omuzlarında veda etti.