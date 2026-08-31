İspanya, Arda Güler'i konuştu. Mourinho'nun görüntüsü olay oldu
31.08.2026 15:22
La Liga'nın 3. hafta Malaga'yı farklı mağlup eden Real Madrid'de Arda Güler manşetleri süslerken, teknik direktör Jose Mourinho'nun gol sonrası görüntüsü dikkat çekti.
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid ile Malaga kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada kendi kalesinde Herrero, 30. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Güler kaydetti.
Milli futbolcu Arda Güler, 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.
Orta alanda buluştuğu topla takımını atağa çıkaran milli futbolcu, sol kanattan koşu gösteren Vinicius Junior'u gördü. Brezilyalı futbolcu, kale önüne hareketlenen Arda'ya ikramını yaptı. Arda Güler, tek vuruşla fileleri sarstı ve skoru 4-0'a getirdi.
Arda Güler, bu sezonki ilk La Liga golünü kaydetti.
Marca'nın maç sonu yazısında genç yıldız ile ilgili övgü dolu sözler sarf edildi.
"UYKUDAN UYANDIRDI"
Arda Güler'in katkısına değinilen değerlendirmede, "Arda Güler maçın bitimine beş dakika kala oyuna girdi ve Real Madrid'i uykusundan uyandırdı. Skoru 4-0 yaptı Vinicius'u da oyuna dahil etti. Çünkü Arda Güler'in azıcık bile olsa katkısı çok şey ifade ediyor." diye yazıldı.
MOURINHO'NUN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Arda Güler'in golü sonrası kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekti.
Portekizli çalıştırıcının golün ardından bir süre boyunca tepkisiz kaldığı görüldü.
İşte o anlar: