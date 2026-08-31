İspanya, Arda Güler'i konuştu. Mourinho'nun görüntüsü olay oldu

Arda Güler'in katkısına değinilen değerlendirmede, "Arda Güler maçın bitimine beş dakika kala oyuna girdi ve Real Madrid'i uykusundan uyandırdı. Skoru 4-0 yaptı Vinicius'u da oyuna dahil etti. Çünkü Arda Güler'in azıcık bile olsa katkısı çok şey ifade ediyor." diye yazıldı.